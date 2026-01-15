Продюсер Лавров — о массовой отмене концертов Долиной: "Народ отреагировал"

Какие концерты Долиной уже отменили?

Ранее мы писали, что в России вновь массово отменяют концерты Ларисы Долиной. Не состоится намеченное на 1 марта 2026 года выступление певицы в столичном Lюstra бар.

С февраля на ноябрь перенесен концерт Долиной в Санкт-Петербурге в БКЗ "Октябрьский". Причина отмен одна и та же — продано очень мало билетов. Привозить звезду в зал, где будет 80 процентов свободных мест, невыгодно. Организаторы потеряют денег больше, чем заработают.

Под угрозой срыва концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях. Там раскуплено порядка десяти процентов билетов.

На карьеру Долиной повлиял скандал с продажей квартиры. Сначала суд аннулировал сделку купли-продажи и предписал вернуть уже проданную квартиру Долиной вместе с 112 миллионами, которые она за нее выручила. Начался жуткий скандал, итогом которого стал пересмотр дела Долиной в Верховном суде.

Высшая инстанция встала на сторону покупательницы квартиры Полины Лурье. Суд предписал певице вернуть квартиру законной хозяйке. Но прошло уже больше месяца, а Лариса Александровна все еще не вручила ключи Полине. Предполагается, что она сделает это 19 января. Ждем!

А вы как думаете, почему люди не хотят идти на концерты Долиной? Ответьте в комментариях.