Продюсер Лавров — о массовой отмене концертов Долиной: "Народ отреагировал"

Известный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org озвучил главную причину отмену концертов Ларисы Долиной. Он дал свою оценку происходящему. Что же, по его мнению, послужило катализатором того, что публика перестала покупать билеты на Долину?
Почему не хотят видеть и слышать Долину?
Сергей Лавров отметил, что концерты Ларисы Долиной никогда не были аншлаговыми. Но то, что происходит сейчас, даже для Ларисы Александровны опыт новый. С такими низкими продажами билетов на Долину организаторы выступлений ранее не сталкивались.
"Нельзя сказать, что она была просто суперкассовым артистом, — прокомментировал Сергей Лавров отмену концертов Долиной для Teleprogramma.org. — Но, конечно, в первую очередь, народ отреагировал на то, что произошло. А продюсеры просто все поставили на паузу, взяли тайм-аут".
Сергей Лавров. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Какие концерты Долиной уже отменили?
Ранее мы писали, что в России вновь массово отменяют концерты Ларисы Долиной. Не состоится намеченное на 1 марта 2026 года выступление певицы в столичном Lюstra бар.
С февраля на ноябрь перенесен концерт Долиной в Санкт-Петербурге в БКЗ "Октябрьский". Причина отмен одна и та же — продано очень мало билетов. Привозить звезду в зал, где будет 80 процентов свободных мест, невыгодно. Организаторы потеряют денег больше, чем заработают.
Под угрозой срыва концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях. Там раскуплено порядка десяти процентов билетов.
На карьеру Долиной повлиял скандал с продажей квартиры. Сначала суд аннулировал сделку купли-продажи и предписал вернуть уже проданную квартиру Долиной вместе с 112 миллионами, которые она за нее выручила. Начался жуткий скандал, итогом которого стал пересмотр дела Долиной в Верховном суде.
Высшая инстанция встала на сторону покупательницы квартиры Полины Лурье. Суд предписал певице вернуть квартиру законной хозяйке. Но прошло уже больше месяца, а Лариса Александровна все еще не вручила ключи Полине. Предполагается, что она сделает это 19 января. Ждем!
А вы как думаете, почему люди не хотят идти на концерты Долиной? Ответьте в комментариях.
