Долина вывезла свои вещи из квартиры в Хамовниках: Лурье может переезжать?

Певица Лариса Долина все-таки освободила квартиру в Хамовниках для Полины Лурье. Вещи из жилища вывозились в течение нескольких дней. Сама звезда при этом не присутствовала.

Квартира свободна для Лурье

Лариса Долина завершила вывоз своих вещей из чужой квартиры. Певица уложилась в ранее обозначенный срок — она обещала, что освободит хоромы в Хамовниках в срок до 9 января. И сдержала свое обещание.

Как сообщается, элитная квартира к вечеру 8 января уже пуста и ждет свою новую владелицу. Сама Лариса Долина при транспортировке своих вещей не присутствовала. Как уверяет сторона Лурье, Лариса Александровна сейчас находится за пределами России.

Передача ключей от квартиры Долиной новой хозяйке, Полине Лурье, назначена на 9 января. Вероятно, их Полине передадут представители знаменитости. В планах Лурье сделать в жилище ремонт на свой вкус и запросы, а уже после переезжать и справлять новоселье.

Когда Долина должна была освободить квартиру

Ожидалось, что Лариса Долина освободит квартиру для новой хозяйки до конца декабря. Но певица это сделать отказалась и попросила немного отсрочить переезд. Она объясняла это тем, что не успевает вывезти из жилища все вещи.

Сначала Долина обещала съехать 5 января, но дотянула фактически до девятого числа. Теперь квартира свободна. По словам очевидцев, скарб Ларисы Долиной вывозился в течение нескольких дней. Последний транш состоялся 8 января. Для оставшихся вещей потребовалось три громадных грузовика.

Ранее адвокаты Долиной заявляли, что певица была готова передать ключи Лурье 5 января. Но Полина сама сорвала процедуру.

По материалам телеграм-канала SHOT

