Долина отказалась освобождать квартиру по просьбе Лурье до 30 декабря

Дело с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной набирает обороты. Певица по решению суда должна освободить недвижимость и передать ее покупательнице Полине Лурье. Однако артистка просила для себя отсрочку, заявляя, что не успевает уладить все свои дела и собрать вещи. Защита Лурье же настаивает на том, чтобы Долина как можно быстрее съехала с квартиры.

Когда Долина освободит квартиру

Лариса Александрова отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря. Хотя именно такой срок дала ей Полина Лурье. Подробностями поделилась адвокат покупательницы Анастасия Свириденко. Артистка останется в апартаментах в Хамовниках как минимум до 5 января. Вместе с певицей в квартире проживают ее дочка и внучка. Все были прописаны там же.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом", — приводит ТАСС слова Свириденко.

Долину могут выселить с приставами

Также адвокат Полины Лурье говорила о том, что если знаменитость не покинет добровольно жилье, то выселять Долину будут с судебными приставами. Сама артистка не отказывается освобождать недвижимость. Но с переездом не спешит, ссылаясь на то, что ей нужно для этого чуть больше времени. Также Свириденко заявила, что у них "нет доверия" к артистке. Поэтому они рассматривают все возможные варианты.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что влиятельные друзья Долиной вполне могли бы скинуться и купить ей новую квартиру. Сама певица планировала за несколько лет собрать 112 млн рублей и откупиться от Лурье. Но суд встал на сторону многодетной покупательницы. И теперь Ларисе Александровне придется освободить квартиру.

