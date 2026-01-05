Снова соврала: Долина поставила новое условие Лурье – не выезжает из квартиры

Когда судебное решение вступает в силу, кажется, что точка в споре поставлена. Однако на практике эта точка часто превращается в многоточие, особенно если речь идет о выселении и освобождении жилья.

Громкая история с квартирой певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье наглядно демонстрирует, как после вердикта Верховного суда начинается новый этап — исполнение решения, полный непростых договоренностей и переносов сроков.

Новая дата освобождения квартиры

Представитель законной владелицы недвижимости, адвокат Светлана Свириденко, сообщила РИА Новости, что Лариса теперь планирует окончательно освободить квартиру в районе Хамовники 9 января. Это уже второй перенос: ранее от ее лица звучало обещание съехать 5 января, которое выполнено не было.

По словам адвоката, изначально Полина Лурье просила передать ей жилье еще 30 декабря, но получила отказ со стороны представителей артистки, которые настаивали на дате не ранее 5 января.

Несмотря на сдвиг сроков, Свириденко отмечает, что процесс, по ее наблюдениям, все же идет. Ранее она предупреждала, что в случае неисполнения обязательств до конца праздников будет инициировано принудительное выселение через службу судебных приставов.

Общественная реакция и жесткая оценка

Конфликт продолжает вызывать широкий резонанс. Шоумен Отар Кушанашвили в своем подкасте позволил себе резкие высказывания в адрес певицы. Он заявил, что знает Долину с 1992 года и охарактеризовал ее как "желчную" женщину, которая, по его мнению, «просто ненавидит людей».

По его версии, артистка и ее окружение пытались оказать давление на "простую мать-одиночку" Полину Лурье, что и привело к такому масштабному скандалу.

Итог судебной эпопеи и ее последствия для всех

Напомним, что 16 декабря Верховный суд РФ поставил окончательную правовую точку в этом споре. Рассмотрев жалобу Полины Лурье, суд отменил все предыдущие решения, которые удовлетворяли иск Долиной о признании сделки недействительной.

Верховный суд подтвердил законность продажи и признал Лурье добросовестной покупательницей, оставив право собственности за ней. Вопрос о выселении певицы был направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд, что юридически зафиксировало факт ее незаконного проживания в чужой собственности.