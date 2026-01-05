Виновата Лурье? Адвокат Долиной заявила, что Полина сама сорвала передачу квартиры 5 января

Конфликт вокруг квартиры народной артистки Ларисы Долиной и бизнесвумен Полины Лурье вступил в новую острую фазу. Стороны вновь не смогли мирно передать недвижимость, обвиняя друг друга в срыве договоренностей.

Адвокаты выступили с прямо противоположными версиями произошедшего, оставляя вопрос выселения певицы открытым.

Спор разгорелся после того, как Долина, став жертвой мошенников, через суд попыталась признать недействительной сделку по продаже квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей выступила Полина Лурье.

Хотя первые суды встали на сторону артистки, Верховный суд РФ в декабре вынес окончательное решение в пользу Лурье, признав ее добросовестной покупательницей и обязав Долину освободить жилье. Певица обещала съехать 5 января.

Однако 5 января выселения не произошло. По словам адвоката Лурье, Светланы Свириденко, Долина отказалась покидать квартиру в обещанный срок и самостоятельно перенесла дату на 9 января. Юрист заявила о готовности обратиться к судебным приставам, если обязательства не будут исполнены.

Адвокат певицы, Вера Шаманова, опровергла эти утверждения. Она сообщила, что ее клиентка была полностью готова передать ключи сегодня, но сама Полина Лурье не смогла подъехать для их получения.

Именно это, по версии защиты Долиной, и привело к переносу сроков. Непонятно пока, кому верить.