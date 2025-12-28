Долина в день выселения из квартиры в Хамовниках представила новую песню

Певица Лариса Долина попрощалась с квартирой в Хамовниках громко и музыкально. Ее новинка с говорящим названием уже обсуждается в сети. Трек звезда назвала вполне символично — 'Последнее прощай'.

Музыкальное 'Последнее прощай'

В день переезда из квартиры в Хамовниках Лариса Долина выпустила песню под названием 'Последнее прощай'. Композиция сразу привлекла внимание поклонников. Певица выложила ее в соцсетях.

"Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима", — поется в песне.

Строки вполне драматичные. Эти слова Ларисы Долиной многие поклонники восприняли как откровенное признание звезды.

Переезд из Хамовников

История вокруг квартиры в Хамовниках развивалась стремительно. Ранее Мосгорсуд не разрешил Долиной пожить в квартире в Хамовниках до конца новогодних праздников. Уже 26 декабря сообщалось, что артистка начала вывозить оттуда вещи.

Жилье теперь принадлежит Полине Лурье. Она заплатила за него 112 млн рублей. Новая владелица через адвоката передала Долиной просьбу выехать из квартиры до 30 декабря.

Новый год под вопросом

Ситуация с датами переезда оставалась напряженной. Полина Лурье обозначила срок до 30 декабря. Но юрист Александр Хаминский отмечал, что артистка еще может встретить в этой квартире Новый год.

Так день выноса вещей совпал с выходом песни 'Последнее прощай'. А строки о том, что 'сердце бьется сильно', идеально легли на историю с расставанием со столичной квартирой в престижном районе.

Ранее адвокат объяснил, что Полине Лурье лучше всего обратиться к приставам и получить на руки исполнительный лист. Но это — в случае, если Лариса Долина не освободит квартиру в положенный по суду срок.

Певице, судя по всему, очень больно из-за того, что все сложилось таким образом. Долина любила свою элитную квартиру в самом престижном районе Москвы и не планировала с ней расставаться. Недвижимость она продала, находясь под прессингом мошенников. И суд ранее вернул квартиру Ларисе Александровне.

Но высшая инстанция, Верховный суд России, встал на сторону покупательницы жилья. Долиной пришлось расстаться с квартирой и передать ключи от нее покупательнице Полине Лурье.

Ранее Лариса Александровна просила Полину разрешить ей остаться в квартире хотя бы до весны, так как она не успевает перевезти вещи. Но Лурье ответила отказом.

А вы как считаете, Ларисе Долиной на самом деле очень больно расставаться с квартирой? Ответьте в комментариях.