Долина впервые прокомментирует скандал с квартирой в эфире ТВ: названа дата

Певица Лариса Долина готовится дать комментарий по поводу скандала с квартирой. Директор Долиной пообещал, что скоро справедливость будет восстановлена. Что такого скажет Лариса Долина в свое оправдание?

Когда Долина все объяснит?

Лариса Долина уже много дней хранит молчание по поводу ситуации с проданной, а затем возвращенной ей квартирой. За певицу держит слово ее директор Сергей Пудовкин. На этот раз он твердо пообещал, что совсем скоро на связь с общественностью выйдет сама Лариса Долина.

"В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит, не было возможности. 5 декабря этот ответ будет. Негативная волна началась после оглашения приговора, с 26 ноября. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела", — сказал Сергей Пудовкин.

Он уточнил, что в пятницу в эфир одного из телеканалов выйдет программа. Главной ее героиней станет Лариса Долина. Во время передачи певица объяснит свою точку зрения на происходящее.

Долину уже отменяют

Первый канал отказался показывать десятый сезон шоу 'Три аккорда' с участием Ларисы Долиной. Ранее было заявлено, что премьерный выпуск нового сезона выйдет в эфир 7 декабря. Но теперь на сайте канала указано, что в обозначенное время выйдет повтор восьмого сезона шоу.

Названо и имя певицы, которая в новогоднюю ночь выступит в ресторане 'Кафе Пушкинъ' вместо Ларисы Долиной. Развлекать гостей заведения сразу после боя курантов будет Анжелика Варум.

Недавно стало известно, что на фоне скандала Долина лишилась государственного гранта на сумму свыше 76 млн рублей. Заявка компании звезды на участие в нем была отклонена.

По материалам Рopcake.news

