В каких новогодних телешоу выступит Лариса Долина — "вырезать" из передач не будут

Лариса Долина столкнулась с "отменой" на фоне скандала, который разразился из-за ее недвижимости. В ближайшее время суд решит, будет ли певица выписана из своей квартиры.

При условии, что недвижимость перейдет покупательнице Полине Лурье. Изначально сама артистка надеялась "откупиться" и вернуть Лурье порядка 112 млн рублей. Таким образом вторая сторона сделки получила бы компенсацию, а Долина оставила бы себе квартиру. Но сейчас ситуация усложнилась. Полина имеет все шансы стать владелицей жилья певицы в Хамовниках.

Участие Долиной в новогодних телешоу

Несмотря на скандал с недвижимостью, народную артистку России не стали "вырезать" из новогодних программ на федеральном телевидении. Хотя ранее были слухи, что Лариса Александровна не появится на экранах в новогоднюю ночь. Но, похоже, певицу все же "допустили" до съемок.

Говорят, что Долина примет участие в концерте "Наш Новый год", он состоится 1 января. На сцене она исполнит песню "Мимо", а компанию ей составит Елена Север и балет "Марта". Кроме того, певица традиционно выступит в шоу "Песня года". Там же будут подведены музыкальные итоги, на сцене появятся исключительно ведущие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Что происходит с Долиной

На фоне этих событий продюсер Сергей Дворцов дал понять, что Лариса Александровна тяжело переживает решение Верховного суда. Риск остаться без квартиры сказался на психологическим состоянии артистки. По словам продюсера, Долина плачет почти каждую ночь в ожидании решения суда.

При этом артистка не хочет отказываться от заработков и частных мероприятий, которые приносят ей хороший доход. Так, певица спела на концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Но зрители в зале встретили Долину довольно сдержанно.

А как вы считаете, почему Долину оставили в новогодних телешоу? Пишите в комментариях.