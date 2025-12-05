Долина со слезами обратилась к зрителям на своем концерте: "Я слышала, как стучат ваши сердца"

Певица Лариса Долина дала на фоне травли концерт. Она выступила перед жителями города Петропавловска-Камчатского. Во время выступления звезда искренне благодарила людей, пришедших послушать ее песни.

Слезы Долиной

Певица Лариса Долина во время концерта на Камчатке с трудом сдерживала слезы. Было видно, что ей трудно петь и говорить. Сейчас Лариса Александровна переживает травлю.

Люди сдавали билеты на ее выступления на Дальнем Востоке. Но некоторые все же решили не отказываться от встречи с опальной дивой. К тому же звезды нечасто балуют дальневосточников своими визитами.

Во время выступления Лариса Долина расчувствовалась и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Безмерно благодарна вам за то, что вы пришли и поддержали меня в непростое время, которое я переживаю. Это бесценно, примите мою искреннюю благодарность. Я слышала, как стучат ваши сердца, чувствовала ваши улыбки", — обратилась к публике Лариса Долина.

Она добавила, что человеку, которому плохо, очень важно не оставаться одному. Долина пожелала поклонникам никогда не терять надежду.

Что случилось с Долиной?

Лариса Долина оказалась в эпицентре небывалого скандала, который спровоцировала сама. Не так давно она продала квартиру в Хамовниках, а затем пошла в суд и потребовала аннулировать сделку купли-продажи. Долина сослалась на то, что ей угрожали некие аферисты и требовали отдать им миллионы.

Вырученные от продажи квартиры деньги Лариса Долина передала мошенникам. Суд встал на сторону знаменитости. Квартиру вернули Долиной, деньги — тоже.

Правда, звезда предложила покупательнице квартиры, Полине Лурье, компромисс. Она будет возвращать ей деньги частями, на протяжении нескольких лет. Лурье на сделку не согласилась.

В эту пятницу, 5 декабря, Лариса Долина в эфире шоу 'Пусть говорят' объяснит, как она попалась на удочку мошенников и почему никому не рассказывала, что с нее вымогали крупную сумму денег.

По материалам URA.ru

