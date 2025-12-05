Долина предложила частями отдавать деньги за квартиру: что ответила Лурье

Стали известны некоторые детали дела Ларисы Долиной. Оказывается, певица предложила матери-одиночке, купившей у нее квартиру в Хамовниках, компромисс. Как отреагировала на инициативу Долиной Лурье?

Что предложила Долина покупательнице квартиры?

Защита Ларисы Долиной обращалась к покупательнице квартиры Полине Лурье с предложением подписать мировое соглашение. Чего же хотели от Лурье представители знаменитости? А чтобы она согласилась на условия Долиной.

Та предлагала возмещать Полине Лурье деньги за квартиру частями, поэтапно в течение нескольких лет, без учета инфляции. Об этом рассказала адвокат Лурье. Ее доверительница от предложения Долиной отказалась.

Молодая женщина уже оплатила налог на имущество за 2024 год, и за 2025 планирует сделать то же самое.

Долина пришла на Первый канал

Лариса Долина решила прервать молчание. В эту пятницу в эфире Первого канала покажут откровения певицы. Долина изложит свою версию событий в шоу 'Пусть говорят'. Общественность же ждет от Долиной одного — чтобы она вернула деньги Полине Лурье.

Лариса Долина продала ей свою квартиру в Хамовниках. А потом обратилась в суд с требованием признать сделку купли-продажи недействительной. Суд встал на сторону знаменитости.

Но эффект, запущенный ситуацией вокруг Ларисы Александровны, коснулся уже всей страны. Тысячи россиян столкнулись с мошенничеством во время купли и продажи недвижимости. После того как покупатели отдавали деньги хозяевам квартиры, те заявляли, что не осознавали своих действий и не собирались реализовывать свое жилье. Жилье возвращалось владельцу, а покупатели лишались денег и оставались без всего.

Отмена Долиной

Из-за этой истории люди отказываются ходить на концерты Долиной и массово сдают уже купленные билеты. Первый канал отменил премьеру десятого сезона шоу 'Три аккорда'. В нем участвует Лариса Долина.

Продюсер Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org перспективы Ларисы Долиной назвал весьма туманными, ведь 'плевать против ветра сложно'.

По материалам телеграм-канала 112

А вы бы на месте Лурье согласились на условия Долиной? Ответьте в комментариях.