Продюсер Лавров — о перспективах карьеры Долиной: "Плевать против ветра очень сложно"

Продюсер и промоутер Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org оценил дальнейшие перспективы певицы Ларисы Долиной. Лавров дал понять, что карьера звезды уже вряд ли пойдет в гору. Долина и так добилась практически всего.

Что сказал Лавров о Долиной

На фоне скандала, который разворачивается с Ларисой Долиной, сегодня многие пытаются спрогнозировать, как будут дальше развиваться события. Продолжатся ли отмены певицы или народ скоро все забудет и вновь повалит на концерты Долиной, как ни в чем не бывало. Свою точку зрения о дальнейших перспективах Ларисы Александровны в шоу-бизнесе изложил продюсер Сергей Лавров.

"Я не Господь Бог, чтобы понять, что будет дальше. Но судя по тому, как все разворачивается, и судя по тому, какой отголосок все это имеет, перспективы весьма туманные. Потому что плевать против ветра очень сложно все-таки", — оценил ситуацию Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org.

Что происходит с Ларисой Долиной

Певицу Ларису Долину пока продолжают отменять из-за скандала с квартирой. Публика отказывается ходить на ее концерты. Заявку компании Долиной на получение государственного гранта в 76,7 млн рублей отклонили.

Первый канал убрал из эфира десятый сезон шоу 'Три аккорда', в котором участвовала Лариса Долина. Премьерный выпуск должен был выйти на экраны 7 декабря. Но вместо него покажут повтор восьмого сезона.

По мнению продюсера Рудченко, каналы сегодня не хотят иметь дело с токсичными звездами. Это не поднимет им рейтинги. С народной любовью к ТВ и без того сегодня все плохо.

Лариса Долина никаких комментариев по поводу скандальной истории не дает. Но, как сообщил директор певицы Сергей Пудовкин, 5 декабря в эфир одного из телеканалов выйдет программа. Лариса Долина во время нее сделает важное заявление. Ждем!

А вы как считаете, про скандал, связанный с Долиной, скоро забудут или нет? Ответьте в комментариях.