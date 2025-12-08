Директор Долиной заявил, что певица все начнет с нуля: "Не отменяй, да не отменен будешь"

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сделал новое заявление. Оно прозвучало после исповеди Ларисы Долиной в эфире Первого канала. Пудовкин пообещал, что проблемы будут решаться.

Долина продолжит петь

Сергей Пудовкин сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию вокруг Долиной, певица продолжает работать. Все, что намечено в ее графике, Долина выполняет. 70-летняя Лариса Александровна еще порадует зрителей и новыми песнями, и новыми программами.

"Честно скажу, тут тот самый случай, когда надо все начинать с нуля. Просто начинать с нуля", — сказал Сергей Пудовкин.

Он добавил, что люди продолжают ходить на концерты Долиной. А значит, они видят и знают больше, чем те, кто пишут комментарии в соцсетях и требуют отмены певицы.

"Не отменяй, да не отменен будешь. Ну что еще сказать? Будем решать вот эти сложные проблемы, которые действительно по-человечески приключились", — отметил Пудовкин.

Ситуация сложная

Директор Долиной согласился с тем, что ситуация, в которую попала певица, сложная. Пудовкин напомнил всем, что Лариса Александровна публично пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру. Он не сомневается, что певица сдержит свое слово.

"Оно было озвучено четко и недвусмысленно", — акцентировал директор Долиной.

Лариса Долина в эфире Первого канала впервые изложила свою версию событий, связанных с продажей и последующим возвращением ей квартиры в Хамовниках. Долина пообещала, что вернет деньги Полине Лурье, оставшейся без жилья. Но уточнила, что сейчас у нее такой суммы нет.

Продюсер Леонид Дзюник тут же подсчитал, сколько времени понадобится Долиной, чтобы вернуть деньги Лурье. По его данным, певице нужно около года, чтобы собрать сумму в 112 млн рублей.

По материалам Aif.ru

А вы как считаете, Ларису Долину нужно отменить или простить? Пишите ответы в комментариях.