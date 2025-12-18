Певец Юлиан высказался о квартирной афере Долиной: "Это ей урок на всю жизнь"

Недавние события, связанные с предполагаемым мошенничеством при продаже квартиры Ларисы Долиной, вызвали широкий резонанс. Ситуацию комментируют представителей отечественного шоу-бизнеса. Одним из тех, кто решил высказать свое мнение по этому поводу, стал заслуженный артист России, певец Юлиан.

Никто не застрахован от ошибок

Юлиан высказался на громкую тему. Он считает, что Ларисе Долиной преподнесен жестокий урок. Поклонники запомнят певицу не только благодаря ее хитам.

"Что касается Ларисы Долиной, то я думаю, это ей урок на всю жизнь", — цитирует Юлиана MK.RU .

Он подчеркнул, что даже самые сильные и опытные люди не застрахованы от ошибок. Певец выразил искреннее недоумение по поводу того, как со столь известным и умным человеком могло случиться такое.

"Честно говоря, я до сих не могу понять, как можно было обмануть известного и умного человека, у которого достаточно связей, чтобы одним звонком разоблачить мошенников", — сказал Юлиан.

Меры предосторожности

Юлиан также акцентировал внимание на базовых мерах предосторожности. По его мнению, это должно быть очевидным для любого человека, совершающего крупные сделки.

"Все мы всегда советуемся с юристами, прежде чем совершать какие-то действия", — добавил он.

Что случилось с Долиной?

Лариса Долина из-за мошенников лишилась квартиры в Хамовниках. Певица продала ее за 112 млн рублей, что ниже рыночной стоимости. Эту цену ей озвучили аферисты.

Купила квартиру мама-одиночка Полина Лурье. Позже, осознав, что она натворила, Долина обратилась в суд. Инстанция признала сделку купли-продажи недействительной. Квартиру вернули Долиной. Полина осталась без денег и жилья.

Но дальше этой историей занялся Верховный суд. Он встал на сторону покупательницы. А Лариса Александровна теперь должна очистить помещение.

На этом фоне руку помощи Долиной протянула Вера Сотникова. Актриса и телеведущая пригласила певицу пожить в свой загородный дом.

А вы согласны с мнением певца Юлиана? Ответьте в комментариях.