Дибров продает виллу, которую обустраивал для жены Полины: во сколько он оценил дом

Дмитрий Дибров решил избавиться от дома, в котором жил с женой Полиной. Виллу, которая так и называется, 'Полина', Дибров уже выставил на продажу. Во сколько он оценил дом, где прошли его самые прекрасные годы?

Сколько Дибров хочет получить за виллу 'Полина'?

Как сообщает kp.ru, объявление о продаже особняка Дибровых появилось на одном из ресурсов о недвижимости. Дмитрий Дибров оценил виллу 'Полина' в 570 миллионов рублей. Расположен дом в деревне Лапино Одинцовского района Московской области.

Особняк поистине шикарный. Его общая площадь — 1200 квадратных метра. В доме есть огромная гостиная, детские комнаты, три ванные, две сауны, две спальни для взрослых, бассейн, ботанический сад с солярием, тренажерный зал. В некоторых комнатах висят портреты Полины Дибровой.

Дмитрий Дибров сам руководил обустройством виллы.

"Дима очень гордился этим домом и полностью руководил разработкой интерьера и ландшафтным дизайном", — рассказали знакомые Диброва.

По их словам, Дмитрию Диброву тяжело дается расставание с Полиной. Он все еще переживает.

Где сейчас живет Полина Диброва

Полина Диброва после развода с мужем сняла дом по соседству от того, где они жили с семьей. Полина сделала это для того, чтобы три ее сына могли в любое время увидеться со своим отцом. Недавно Полина показала, что обустроила дом в бежевых оттенках и создала в нем романтическую атмосферу.

Почему развелись Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после шестнадцати лет брака и рождения троих сыновей. Официально пару развели в сентябре. Причиной развода стал адюльтер Полины.

Она закрутила роман с соседом, бизнесменом и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Дмитрия Диброва тоже подозревали в наличии у него любовницы. Но телеведущий недавно с гневом опроверг эти домыслы.

