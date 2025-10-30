Штурм — о намерении Диброва отобрать фамилию у жены: "Если сделала ставку на другую лошадь, так отвечай"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org высказалась о намерении телеведущего Дмитрия Диброва запретить Полине носить его фамилию. Штурм дала понять, что она целиком и полностью на стороне Дмитрия. Вот ее позиция.
Что сказала Наталья Штурм
Певица Наталья Штурм поддержала стремление Дмитрия Диброва запретить бывшей жене Полине носить его фамилию. Она разделяет его мысли и считает, что Дибров не должен ассоциироваться с чем-то низкопробным. Его фамилия уже давно стала брендом.
"Фамилия Дибров — это бренд. Его все знают. Он интеллектуал, ведущий программ", — напомнила Наталья Штурм.
Певица согласна с тем, что юридически отобрать фамилию у бывшей жены действительно непросто. Но попробовать можно. И Штурм подсказала путь, по которому стоит попробовать пойти.
"Есть такая статья в кодексе — 'использование чужого интеллектуального труда', по которой люди платят штрафы за то, что используют чью-то фамилию. Если 'подтянуть' в этой части, то может что-то и получится. А так — она сделала ставку на другого товарища, но подтягивает багаж из прошлых отношений, которые она перечеркнула. Конечно, это несправедливо. Дибров абсолютно прав", — сделала акцент Наталья Штурм.
Наталья Штурм. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Наталья Штурм — о Полине Дибровой
Наталья Штурм уделила внимание и Полине Дибровой. Она считает, что с ее стороны было бы честнее самой отказаться от фамилии бывшего мужа. Ведь она сама выбрала другой путь.
"Ты бросила мужа, он стал тебе не нужен, пересела на другой поезд. Это риск, станет ли новый поезд локомотивом. Если сделала ставку на другую лошадь, так отвечай. Фамилия Товстик или девичья — это честнее. Хотя о какой честности тут речь, смешно. Каждый использует свою выгоду без стеснения", — заключила Наталья Штурм.
Ранее Дмитрий Дибров заявил, что хочет отобрать у Полины свою фамилию. Телеведущий заявил, что не хочет, чтобы она ассоциировалась с провинциальным адюльтером. В сентябре этого года Дибровы официально развелись.
Причиной распада брака стала измены Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Тот уже тоже развелся с женой. И сейчас судится с ней из-за шестерых детей и алиментов на них.
А вы как считаете, Наталья Штурм права? Ответьте в комментариях.
