Штурм — о намерении Диброва отобрать фамилию у жены: "Если сделала ставку на другую лошадь, так отвечай"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org высказалась о намерении телеведущего Дмитрия Диброва запретить Полине носить его фамилию. Штурм дала понять, что она целиком и полностью на стороне Дмитрия. Вот ее позиция.

Что сказала Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм поддержала стремление Дмитрия Диброва запретить бывшей жене Полине носить его фамилию. Она разделяет его мысли и считает, что Дибров не должен ассоциироваться с чем-то низкопробным. Его фамилия уже давно стала брендом.

"Фамилия Дибров — это бренд. Его все знают. Он интеллектуал, ведущий программ", — напомнила Наталья Штурм.

Певица согласна с тем, что юридически отобрать фамилию у бывшей жены действительно непросто. Но попробовать можно. И Штурм подсказала путь, по которому стоит попробовать пойти.