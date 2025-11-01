Диброва вывели из себя вопросы о личной жизни: "У меня нет любовниц! Съели?!"

Телеведущий Дмитрий Дибров дал волю эмоциям. Он устроил настоящий скандал, когда его спросили о возможной любовнице. Как Дибров отреагировал на провокацию.

Что случилось с Дмитрием Дибровым

Дмитрий Дибров посетил гастрономический спектакль. В свет он вышел в гордом одиночестве. Журналистам Дибров рассказал, что бывшая жена Полина сейчас отдыхает с детьми в Африке.

Ну а поскольку повод позволял, телеведущий рассказал о своих гастрономических предпочтениях. Он поведал, что Полина готовила ему очень вкусную жареную картошку. И тут молоденькая журналистка поинтересовалась у Диброва, чем его угощает любовница. Телеведущий вскипел.

"Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы больше не можете ничего производить? Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?!" — цитирует разбушевавшегося Дмитрия Диброва MK.RU.

Почему развелись Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в сентябре после шестнадцати лет брака. Причиной разрыва стал адюльтер Полины. Молодая женщина закрутила роман с соседом, бизнесменом и многодетным отцом Романом Товстиком.

Полина призналась мужу в неверности. Дибров отпустил жену с миром, но дает понять, что расставание далось ему нелегко. На днях появилась информация, что телеведущий не хочет, чтобы Полина носила его фамилию. Дибров заявил, что из-за Полины его фамилия стала символом провинциального адюльтера.

Но Дмитрий Дибров не будет настаивать на смене названия клуба Полины — Dibrova Club. Так как ничего против того, чтобы его фамилия была связана с работой и кормила его же детей, телеведущий не имеет.

А вы как считаете, Дмитрий Дибров имеет право демонстрировать эмоции публично? Ответьте в комментариях.