Орлова вслед за Бородиной пожалела Долину: "Удобно быть судьей с дивана"

Телеведущая и певица Ольга Орлова высказалась о Ларисе Долиной. Она призвала прекратить травлю известной исполнительницы. Ольга Орлова считает, что люди хейтят Долину, потому что понимают, что им за это ничего не будет.

Требование Ольги Орловой

Ольга Орлова потребовала прекратить массовую травлю Долиной. Она напомнила: все споры должен решать суд. По ее мнению, хейт превращается в коллективное преступление. Любая публичная ошибка тут же обесценивает прежние заслуги артистов и становится предметом мемов.

"Вчера критиковали Диброва, позавчера — голую вечеринку. Опомнитесь, люди! Удобно быть судьей с дивана! Ведь твои проступки никогда не станут достоянием общественности, можно писать гадости, совершать всякое в своей семье, быть резким и не выбирать выражения, потому что ничего за это вам не будет", — написала Ольга Орлова в личном блоге.

Теледива напомнила всем, что тоже сталкивалась с хейтом. Ольга Орлова дала понять, что ничего не боится. Она тоже прошла через 'отмены'.

"Мне чего бояться?! Я там уже была! Испытала на себе и травлю, и хейт, и отмены! Хотя никаких преступлений не совершила. А суд пусть занимается своим делом и разбирается, кто к чему причастен или нет", — добавила Орлова.

Ольга уточнила, что единственными наказанными в этой ситуации должны быть мошенники. Следствие должно изъять переданные им деньги и вернуть людям.

Бородина была первой

Ксения Бородина опередила свою подругу. Она чуть ранее Ольги Орловой встала на сторону Ларисы Долиной. Бородина попросила направить гнев в сторону мошенников и людей, принявших решение вернуть деньги певице.

От Долиной Бородина потребовала отстать. Звезда опасается, что у 70-летней певицы на фоне травли случится сердечный приступ. Сама же Лариса Долина ушла в тень, она не комментирует ситуацию, видимо, надеясь, что так все быстрее утихнет.

Блогер Мария Погребняк в беседе с Teleprogramma.org возмутилась двойным стандартам. Она считает, что Ларисе Долиной решить вопрос в ее пользу помогли некие влиятельные люди.

