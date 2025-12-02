Блогер Вадим Манукян — о Ларисе Долиной: "Все скоро забудется"

Блогер и эксперт по звездам Вадим Манукян спрогнозировал, как дальше будет развиваться ситуация со скандалом вокруг Ларисы Долиной. По его версии, люди скоро устанут хейтить певицу и пойдут на ее концерты. Манукян считает, что скоро все забудется.

Что Манукян сказал о Долиной

Блогер Вадим Манукян уверен, что громкий скандал вокруг Ларисы Долиной совсем скоро сойдет на нет. Пыл народного гнева утихнет. И люди вновь пойдут на концерты певицы, словно ничего и не было.

"Уверен, что все скоро забудется. Такие скандалы в медиаполе долго не живут. И будет себе Лариса Александровна преспокойно давать концерты, и никто не станет об этой истории вспоминать", — цитирует Вадима Манукяна MK.RU .

Кого еще 'отменяли' в нашей стране

Вадим Манукян напомнил, как еще в советские времена 'отменяли' Аллу Пугачеву после скандала в гостинице 'Прибалтийская'. Это был первый опыт отмены артистов в СССР. Шел 1987 год.

В новейшей истории 'отменяли' звезд, отметившихся на вечеринке у Насти Ивлеевой в конце 2023 года. А публика тогда очень радовалась. По словам Манукяна, это говорит о том, что звезд у нас не очень любят.

'Отмену' по полной пережил Михаил Ефремов. Но тот случай был трагический. Плюс, по словам Манукяна, Ефремову не повезло с адвокатами.

Вернет ли Долина деньги Лурье?

Волна народного гнева обрушилась на Ларису Долину из-за того, что певица вернула себе проданную квартиру и деньги, которые выручила от продажи недвижимости. В суде певица заявила, что избавилась от недвижимости под давлением аферистов. Покупательница квартиры Долиной, Полина Лурье, лишилась и квартиры, и 112 миллионов, которые за нее отдала.

Люди негодуют. Они требуют, чтобы Долина вернула Полине деньги. Но по каким-то причинам певица не спешит поступать так, как велит ей публика.

Тем временем звезда начала терять деньги. Люди отказываются идти на концерты Долиной. Певице отказано в государственном гранте на сумму в 76 с лишним миллионов рублей.

А музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что до сих пор не верит, что Ларису Долину могли обмануть мошенники. Не тот она человек.

А вы как считаете, люди скоро забудут скандал с Ларисой Долиной? Ответьте в комментариях.