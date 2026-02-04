Что происходит с Авророй Кибой после разрыва с Григорием Лепсом

Аврора Киба оказалась в больнице в канун своего дня рождения. Неожиданные кадры из личного Telegram-канала Авроры Кибы встревожили поклонников. 19-летняя экс-невеста 63-летнего Григория Лепса показала себя под капельницей.

Тревожные снимки и странная неделя

Аврора Киба опубликовала несколько снимков из медучреждения. На фото Аврора показала, что оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем. Свое состояние она прокомментировала коротко и эмоционально.

"А моя неделя проходит так. Видимо, в этом году перед днем рождения должно было случиться просто все", — поделилась Аврора Киба.

После этих слов поклонники экс-невесты Григория Лепса встревожились. Аврора не стала раскрывать, что именно с ней произошло. Она не уточнила диагноз и причину ухудшения самочувствия.

При этом в своих словах студентка дала понять, что непростая неделя связана не только со здоровьем. В ее жизни и так много перемен. Особенно после расставания с Григорием Лепсом.

Перемены после расставания с Лепсом

На днях стало известно, что Аврора Киба решилась на перемены в жизни после расставания с Лепсом. Девушка порассуждала в соцсетях о будущем накануне своего 20-летия. Она обозначила, что смотрит вперед и думает о том, как будет строить свою жизнь дальше.

Ранее Аврора Киба официально подтвердила слухи о расставании с Григорием Лепсом. Девушка решилась на откровение в соцсетях. Студентка добавила, что решение об их расставании взрослое и взвешенное, оно было принято не за один день.

Так Аврора ясно дала понять, что ее история с артистом завершена. При этом она подчеркивала именно осознанный характер решения.

Как начинался роман Авроры и Лепса

История знакомства Авроры и Григория Лепса развивалась красиво. Напомним, Григорий Лепс познакомился с Авророй через ее семью и сразу начал красиво за ней ухаживать. Он стал дарить украшения и регулярно отправлять букеты из сотен цветов.

Их отношения быстро переросли в роман, который обсуждался в сети. Об их романе стало известно летом 2024 года. Тогда внимание привлекла разница в возрасте и роскошные ухаживания артиста.

Позднее Лепс сообщил, что сделал Авроре предложение — он подарил ей роскошное кольцо. Так студентка стала известна как экс-невеста Григория Лепса.

Справедливости ради стоит заметить, что в роман Лепса и Кибы верили немногие. Считалось, что пара подписала контракт. Продюсер Дзюник в беседе с Teleprogramma.org отмечал, что контракт попросту не окупился и был прекращен. А Алена Кравец в комментарии для Teleprogramma.org отмечала, что между Лепсом и Кибой ничего не было, по той простой причине, что певец годится девушке в дедушки.

А вы как думаете, у Авроры и Григория чувства были настоящими или нет? Ответьте в комментариях.