"Не окупился": продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой

Продюсер Леонид Дзюник в интервью журналистам Teleprogramma.org высказал свое мнение о громком расставании Григория Лепса и Авроры Кибы. Его версия оказалась куда более приземленной, чем у других комментаторов: по его словам, весь этот роман с самого начала был лишь выгодным бизнес-проектом, который в итоге провалился.

Главная версия: не любовь, а выгодный контракт

Леонид Дзюник не скрывает, что с самого начала не верил в искренность отношений. Он прямо заявил:

"Я еще, когда только это произошло, сказал, что это все туфта, это все пиар исключительный".

Его логика проста: для самого Лепса, звезды такого уровня, такой пиар был не особенно нужен.

"Он уже везде попиарился, где возможно. И со сцены падал, и многое другое делал", — напоминает Дзюник.

По его мнению, главной причиной была финансовая выгода.

"Контракт закончился, а толку нет"

Самый острый вопрос, который обсуждает продюсер, — стоимость этой сделки. По его расчетам, контракт, по которому Аврора Киба сопровождала Лепса и играла роль его невесты, мог стоить ее семье круглую сумму.

"Ну, думаю, как минимум миллионов 15-20", — оценил Дзюник.

Однако, как уверяет продюсер, эти инвестиции себя не оправдали. Он скептически оценивает результат.

"Что было сделано для этой девочки? 30 тысяч подписчиков у нее получилось... И это все. Ни песен, ни танцев, вообще ничего. Не окупился проект", - отметил Дзюник.

Именно финансовый провал, а не личные разногласия, по словам продюсера, и привел к завершению проекта.

Зачем это было Лепсу?

Продюсер намекнул, что публичная связь с юной спутницей могла быть частью стратегии по поддержанию образа и интереса к персоне артиста. Однако он подчеркивает, что в итоге Лепс все равно получил главное — деньги и внимание.