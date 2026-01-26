"Не окупился": продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой

Продюсер Леонид Дзюник в интервью журналистам Teleprogramma.org высказал свое мнение о громком расставании Григория Лепса и Авроры Кибы. Его версия оказалась куда более приземленной, чем у других комментаторов: по его словам, весь этот роман с самого начала был лишь выгодным бизнес-проектом, который в итоге провалился.
Главная версия: не любовь, а выгодный контракт
Леонид Дзюник не скрывает, что с самого начала не верил в искренность отношений. Он прямо заявил:
"Я еще, когда только это произошло, сказал, что это все туфта, это все пиар исключительный".
Его логика проста: для самого Лепса, звезды такого уровня, такой пиар был не особенно нужен.
"Он уже везде попиарился, где возможно. И со сцены падал, и многое другое делал", — напоминает Дзюник.
По его мнению, главной причиной была финансовая выгода.
"Контракт закончился, а толку нет"
Самый острый вопрос, который обсуждает продюсер, — стоимость этой сделки. По его расчетам, контракт, по которому Аврора Киба сопровождала Лепса и играла роль его невесты, мог стоить ее семье круглую сумму.
"Ну, думаю, как минимум миллионов 15-20", — оценил Дзюник.
Однако, как уверяет продюсер, эти инвестиции себя не оправдали. Он скептически оценивает результат.
"Что было сделано для этой девочки? 30 тысяч подписчиков у нее получилось... И это все. Ни песен, ни танцев, вообще ничего. Не окупился проект", - отметил Дзюник.
Именно финансовый провал, а не личные разногласия, по словам продюсера, и привел к завершению проекта.
Зачем это было Лепсу?
Продюсер намекнул, что публичная связь с юной спутницей могла быть частью стратегии по поддержанию образа и интереса к персоне артиста. Однако он подчеркивает, что в итоге Лепс все равно получил главное — деньги и внимание.
"Ты все здесь, как бы на месте, получил свои миллионы - радуйся и веселись", - подытожил он.