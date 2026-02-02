Аврора Киба решилась на смелые перемены в жизни после расставания с Лепсом

В своем блоге она накануне важной даты заявила, что впереди ждут большие перемены, давая понять, что уже оставила в прошлом свой громкий роман со знаменитым певцом.

Интригующий пост в соцсетях: что скрывается за словами?

Аврора разместила стильные фотографии, где она позирует у дорогого автомобиля. Сами по себе снимки могли бы показаться просто красивыми кадрами для соцсетей, но подпись к ним заставила поклонников задуматься.

"Скоро 20 лет, новый этап и серьезные решения", — написала девушка.

Эти короткие, но очень емкие фразы были восприняты как намек на то, что после завершения отношений с Лепсом ее жизнь круто меняется. Она не стала раскрывать детали, но общий посыл был ясен: этап "невесты звезды" окончен, впереди что-то свое, независимое и важное.

Как начинался и заканчивался роман с Лепсом

Напомним, отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали публичной сенсацией летом 2024 года. Пара познакомилась через родителей девушки, и артист начал активно за ней ухаживать: осыпал дорогими подарками, украшениями и огромными букетами цветов. Позже Лепс публично заявил, что сделал ей предложение, подарив кольцо.

Однако в конце 2025 года Аврора официально объявила о расставании. Она подчеркнула, что решение было "сложным, взвешенным, совместным и очень взрослым" и что они с артистом расстались мирно, сохранив уважение. Многие тогда восприняли это как красивое завершение истории, но слухи о том, что все это был лишь пиар-проект, не утихали.