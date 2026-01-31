Невеста Лепса после расставания с ним подвела итоги: "Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала"

Накануне 20-летия бывшая невеста Григория Лепса, Аврора Киба, решила кардинально пересмотреть свою жизнь. В социальных сетях она выложила откровенный и интригующий пост, который уже обсуждают поклонники. Аврора подвела итоги первых двух десятилетий и осталась недовольна.

Аврора Киба и ее планы

Юная артистка призналась, что ее планы в личной жизни пока не совпали с прежними ожиданиями. Она честно сформулировала свои мысли о будущем.

"А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придется удивлять чем-то более интересным…" — написала Аврора Киба в личном блоге.

Поклонники тут же обратили внимание на то, что Аврора говорит о переменах именно сейчас, когда ей буквально через неделю исполнится 20 лет. Пост получился коротким, но очень емким. В нем она обозначила сразу несколько важных тем: возраст, отношения, переезд и поиск новых способов удивлять аудиторию.

Официальная точка в романе с Лепсом

Разговоры о личной жизни Авроры не утихают уже несколько месяцев. В центре внимания — ее расставание с Лепсом. О разрыве Киба также сообщала в своих соцсетях и сделала это максимально открыто.

Причины расставания она раскрывать не стала. При этом подчеркнула, что между ними с певцом не было скандалов и выяснения отношений.

"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", — отметила она.

Начиналось все с серьезных намерений

История отношений Авроры и Лепса началась, когда ей исполнилось 18 лет. Тогда значительная разница в возрасте ее не смущала. Девушка не раз говорила, что настроена серьезно и рассматривает отношения с перспективой брака.

Поклонники и журналисты регулярно спрашивали о свадьбе, но конкретных дат пара не называла. Вопрос оставался открытым, хотя Аврора подчеркивала, что смотрит на союз не как на легкий роман, а как на возможность семейного будущего. Киба полтора года проходила в статусе невесты Лепса.

В конце прошлого года Киба призналась, что торжество откладывается. Одновременно она откровенно рассказала, как относится к самой идее пышной церемонии и сколько это может стоить.

Не все верили в искренность чувств Лепса и Авроры. Многие считали, что их роман — не что иное, как контракт. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma. org даже называл его сумму.

А вы как думаете, отношения Лепса и Кибы были искренними? Ответьте в комментариях.