Кравец выдала правду о расставании Лепса и Кибы: "Он ведь ей в дедушки годится"

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

Светская львица Алена Кравец отреагировала на разрыв отношений Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы.

Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала расставание 63-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы. Светская львица назвала происходящее своими словами. Кравец произнесла вслух то, о чем не все могли сказать.

Что сказала Кравец об отношениях Лепса и Авроры

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец дала понять, что никогда не верила в искренность чувств Авроры Кибы и Лепса. По той простой причине, что разница в возрасте в 44 года уж слишком велика для романтических отношений. Алена прямо заявила, что считает этот роман пиаром, и привела доказательства

"Мне кажется, это был пиар-история. За счет имени Лепса Аврора раскрутилась, ее стали приглашать на интервью, на премьеры, на красные дорожки, хотя она ничего для страны не сделала и ничем не примечательна.

Я думаю, она не спала с Лепсом, он ведь ей в дедушки годится. У Кибы состоятельные родители, которые давно знают Лепса, вот и запустили вместе это красивую историю любви и расставания", — высказалась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Алена Кравец. Фото: Global Look Press

Договорной роман?

В светской тусовке единого мнения по поводу романа Григория Лепса и Авроры Кибы нет. Часть селебрити считает, что это был "договорнячок" и контракт, часть утверждает, что чувства 63-летнего Лепса и 19-летней Кибы правдивы. Во втором лагере и светская львица Анна Калашникова.

Она утверждает, что Григорий Лепс был влюблен в Аврору Кибу по-настоящему. А вот 19-летняя девушка относилась ко всем легкомысленно. Во время романа с Лепсом Киба появлялась в обществе в компании разных мужчин. И Калашникова видела это своими глазами.

А вот продюсер Леонид Дзюник считает отношения Лепса и Кибы полностью договорными. В беседе с Teleprogramma.org он даже озвучил стоимость контракта. По версии Дзюника, он не окупился.

Что произошло между Лепсом и Авророй?

О разрыве с Григорием Лепсом Аврора Киба сообщила на днях в личном блоге. Аврора заявила, что они с певцом остались в добрых отношениях. При этом причин расставания раскрывать не стала.

А вы как считаете, роман Авроры был настоящим или нет? Ответьте в комментариях.

