Кравец выдала правду о расставании Лепса и Кибы: "Он ведь ей в дедушки годится"

Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала расставание 63-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы. Светская львица назвала происходящее своими словами. Кравец произнесла вслух то, о чем не все могли сказать.

Что сказала Кравец об отношениях Лепса и Авроры

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец дала понять, что никогда не верила в искренность чувств Авроры Кибы и Лепса. По той простой причине, что разница в возрасте в 44 года уж слишком велика для романтических отношений. Алена прямо заявила, что считает этот роман пиаром, и привела доказательства