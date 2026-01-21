Что говорят о Долиной бывшие соседи: "Взяла и лишилась жилья"

Состоялось самое ожидаемое событие последних месяцев. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье получила ключи. И тут же нашлись люди, которые посочувствовали певице.

Что сказала про Долину ее соседка

Пока все радуются тому, что справедливость все же восторжествовала, нашлись те, кто не рад тому, что в квартире Долиной теперь поселится новая хозяйка. Соседка Ларисы Долиной пожалела певицу, которая лишилась жилья в очень хорошем районе Москвы. Женщина дала понять, что говорит не только от своего имени.

"Конечно, нам ее жалко. Такой район хороший: рядом Парк культуры, метро… Квартиры здесь дорогие, особенно в ее доме. А она взяла и лишилась жилья", — цитирует женщину MK.RU.

Дама уточнила, что жила в соседних домах с Ларисой Долиной. Она подтвердила, что Лариса Александровна крайне редко появлялась в своей квартире в Хамовниках. Певицу они не видели ни разу, хотя квартира принадлежала ей много лет.

Когда Ларису Долину выселили из квартиры

Процедура с выселением Ларисы Долиной состоялась в минувший понедельник, 19 января. При этом присутствовали судебные приставы. Но дверь вскрывать не пришлось. Ключи Полине Лурье были переданы добровольно.

Адвокат Долиной уточнила, что квартира была полностью освобождена и готова к передаче новой хозяйке.

История с квартирой Долиной

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей еще в 2024-м году. Но позже певица обратилась в суд и заявила, что стала жертвой мошенников, продав квартиру под их прессингом. Первые судебные инстанции встали на сторону артистки, вернув ей право собственности на жилье и не обязав возвращать Лурье уплаченные деньги.

Однако Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года принял решение в пользу покупательницы. Ларисе Долиной было предписано освободить квартиру в срок до 30 декабря 2025 года. Но звезда постоянно оттягивала дату передачи ключей, ссылаясь на необходимость вывоза вещей.

А потом и вовсе улетела отдыхать в Арабские Эмираты. Последняя назначенная встреча 9 января сорвалась, так как Долина не явилась, а у ее представителя не оказалось необходимых полномочий для подписания акта. Адвокат Лурье тогда недоумевала, почему певица не удосужилась все оформить должным образом.

