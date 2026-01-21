Что говорят о Долиной бывшие соседи: "Взяла и лишилась жилья"
Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Лариса Долина отдала ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. И люди сразу начали сочувствовать певице.
Состоялось самое ожидаемое событие последних месяцев. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье получила ключи. И тут же нашлись люди, которые посочувствовали певице.
Что сказала про Долину ее соседка
Пока все радуются тому, что справедливость все же восторжествовала, нашлись те, кто не рад тому, что в квартире Долиной теперь поселится новая хозяйка. Соседка Ларисы Долиной пожалела певицу, которая лишилась жилья в очень хорошем районе Москвы. Женщина дала понять, что говорит не только от своего имени.
"Конечно, нам ее жалко. Такой район хороший: рядом Парк культуры, метро… Квартиры здесь дорогие, особенно в ее доме. А она взяла и лишилась жилья", — цитирует женщину MK.RU.
Дама уточнила, что жила в соседних домах с Ларисой Долиной. Она подтвердила, что Лариса Александровна крайне редко появлялась в своей квартире в Хамовниках. Певицу они не видели ни разу, хотя квартира принадлежала ей много лет.
Когда Ларису Долину выселили из квартиры
Процедура с выселением Ларисы Долиной состоялась в минувший понедельник, 19 января. При этом присутствовали судебные приставы. Но дверь вскрывать не пришлось. Ключи Полине Лурье были переданы добровольно.
Адвокат Долиной уточнила, что квартира была полностью освобождена и готова к передаче новой хозяйке.
История с квартирой Долиной
Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей еще в 2024-м году. Но позже певица обратилась в суд и заявила, что стала жертвой мошенников, продав квартиру под их прессингом. Первые судебные инстанции встали на сторону артистки, вернув ей право собственности на жилье и не обязав возвращать Лурье уплаченные деньги.
Однако Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года принял решение в пользу покупательницы. Ларисе Долиной было предписано освободить квартиру в срок до 30 декабря 2025 года. Но звезда постоянно оттягивала дату передачи ключей, ссылаясь на необходимость вывоза вещей.