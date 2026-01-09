Адвокат Лурье — о Долиной: "Непонятно, почему нельзя было должным образом оформить документы и передать квартиру"

Девятого января во второй половине дня певица Лариса Долина должна была передать ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Но торжественная церемония сорвалась. Долина на нее не явилась. А принимать ключи от некоего молодого человека Лурье и ее адвокат отказались.

Реакция адвоката Полины Лурье

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко выразила недоумение по поводу поведения Ларисы Долиной. Певица вместо себя прислала передать ключи своего помощника. Но у молодого человека не было доверенности на осуществление подобной процедуры.

Он и сам признал, что у него нет никаких законных оснований действовать от имени Ларисы Долиной. По словам адвоката, все прошло мирно, но безрезультатно. Передача ключей вновь отложена. Свириденко считает такой подход знаменитости несколько безответственным.

"Нам все равно непонятно, почему нельзя было должным образом оформить документы и передать квартиру Полине Лурье как положено", — цитирует адвоката Полины Лурье kp.ru.

Когда же Лурье получит ключи от квартиры?

Как сообщила Светлана Свириденко, процедура передачи ключей теперь откладывается до 20 января, как минимум. К этому дню Лариса Долина обещает вернуться в Россию. Сейчас же звезда находится за пределами страны и по этой причине не смогла лично встретиться с покупательницей и отдать ей ключи.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина вывезла свои вещи и освободила квартиру в Хамовниках для Лурье еще пятого января. Но вот передавать ключи певица не торопится. Сообщалось, что организацией вывоза вещей занималась дочь Ларисы Александровны Лина.

Часть скарба отправлено на дачу, а часть будет размещена в новой квартиры Лины.

