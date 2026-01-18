Две недели релакса: как Долина отдыхает в Абу-Даби, пока Лурье ждет ключи от квартиры

Певица Лариса Долина провела две недели в роскошных Объединенных Арабских Эмиратах, выбрав для своего отдыха один из самых престижных курортов – Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Артистка отдала предпочтение номеру премиум-класса, оформив пакет Ultra All Inclusive, который открыл ей доступ к семи разнообразным ресторанам, многочисленным барам, современному спа-комплексу, бассейну и фитнес-залу.

Уединение и семейные радости на фоне экзотики

Лариса Долина решила полностью погрузиться в атмосферу релаксации и семейного уюта, практически не покидая территории отеля. Основное время певица проводила в своем комфортабельном номере, наслаждаясь тишиной и покоем. Изредка она выбиралась на живописный пляж, где ее отдых сопровождался ароматным кальяном, освежающими напитками и теплыми семейными играми.

Несмотря на полное погружение в отпускную атмосферу, певица не забывала о своей стране. Лариса Долина активно следила за новостями из России, регулярно просматривая Telegram-каналы и обсуждая актуальные события с близкими.

Интересно, что даже когда стало известно о ее принудительном выселении из квартиры в Хамовниках, свидетели отмечали, что певица сохраняла спокойствие, с улыбкой продолжая курить кальян.

Дружелюбие и открытость в общении

Соседи по отелю отмечали необычайное дружелюбие и легкость в общении со стороны артистки. Лариса Долина охотно вступала в беседы, делилась улыбками и передавала самые теплые приветы своим родным. Такой подход к общению, несомненно, располагал к себе и создавал приятную атмосферу вокруг певицы.

Возвращение в Москву запланировано на 20 января

Лариса Долина планирует прибыть в Москву 20 января. Две недели, проведенные в роскошном отеле с видом на Персидский залив, несомненно, подарили певице заряд энергии и позитивных эмоций.

Вероятно, ими она поделится с покупательницей квартиры в Хамовниках, Полиной Лурье. Та с нетерпением ждет, когда же певица насладится отдыхом и соизволит передать ей ключи от жилища.

Тем временем, продолжаются отмены концертов Ларисы Долиной на фоне скандала с квартирой. Но звезда настроена оптимистично. Долина анонсировала сольное выступление в Домодедово.

По материалам телеграм-канала Mash

