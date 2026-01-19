Меньщиков о ситуации с Долиной: "Фанаты любят ее не за квадратные метры"

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков высказал свое мнение на судебную тяжбу вокруг квартиры народной артистки Ларисы Долиной. По его словам, артистка — это целая эпоха в музыке, он сравнил ее отношения с публикой с проверенным временем романом, в котором, как в хорошем джазе, бывают и бурные пассажи, и неожиданные паузы.

"В таких романах, как и в хорошем джазе, бывают и бурные пассажи, и внезапные паузы. Это часть гармонии", - заявил он в разговоре с Teleprogramma.org.

Меньщиков предположил, что нынешний публичный резонанс — это лишь момент, когда частная жизнь артистки оказалась в центре внимания. Он выразил уверенность, что истинные поклонники ценят певицу не за материальные активы, а за те "бесценные эмоциональные квадратные километры", которые она подарила своим творчеством.

По его мнению, такой духовный капитал не сможет поколебать ни одна жилищная история. Степан закончил свою мысль твердой верой в то, что голос, ставший саундтреком для миллионов, обязательно вернется на сцену.

"Думаю, все разрешится. А мы, как всегда, будем просто ждать ее возвращения к микрофону. Потому что голос, который стал саундтреком для стольких жизней, не может надолго замолчать. Он обязательно возьмет свою ноту", - добавил Степан.

Напомним, в понедельник история с квартирой Ларисы Долиной в престижных Хамовниках подошла к своему техническому завершению. Судебные приставы исполнили решение Верховного суда, вскрыв жилье для передачи его законной владелице — предпринимательнице Полине Лурье.