Будет заживать 6 недель: избитый любовник Дибровой вышел на связь из больницы

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик вышел на связь из больничной палаты. Мужчина рассказал, как чувствует себя после избиения матерью его шестерых детей. Товстику предстоит длительное восстановление.
Любовнику Полины Дибровой изготовили специальные ботинки
Предполагаемый ухажер Полины Дибровой Роман Товстик находится на лечение в стационаре. У него пока постельный режим. На связь с общественностью мужчина вышел прямо из больничной палаты.
Лежа в кровати, Роман Товстик рассказал о своем самочувствии. Кадры с его участием опубликовал телеграм-канал
"Я чувствую себя прекрасно. Здесь профессиональные врачи, все сделали хорошо. Сказали, будет где-то шесть недель заживать. Я буду ходить в специальной обуви. Боялся, что будет гипс, но сделали обувь", — поделился Роман Товстик.
Роман Товстик и его жена Елена. Фото: соцсети Романа Товстика
Жена приложила руку
К госпитализации Романа Товстика приложила руку его жена Елена. Супруги сейчас разводятся после почти двадцатилетнего брака. Товстик приехал кое-что забрать из дома и стал объектом нападок матери своих шестерых детей.
Елена не смогла удержаться от упреков в адрес мужа. Словесная перепалка переросла в практически драку. Лена толкнула Товстика.
Тот не удержался, упал. В результате Роман Товстик сильно подвернул ногу. Но потом оказалось, что она сломана аж в двух местах.
Дибровы тоже разводятся
Тем временем стало известно, что Полина и Дмитрий Дибровы разводятся. Это официально. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что Полина подала соответствующее заявление.
При этом Полина Диброва до последнего делала вид, что в семье все более-менее хорошо. Она поехала в Ростов за детьми. Оттуда Полина и трое ее сыновей передавали приветы отцу семейства.
Причиной разрыва звездной пары называют новую любовь Полины Дибровой. Роман она закрутила с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Об отношениях с ним общественность узнала от инсайдеров.
