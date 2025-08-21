Будет заживать 6 недель: избитый любовник Дибровой вышел на связь из больницы

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик вышел на связь из больничной палаты. Мужчина рассказал, как чувствует себя после избиения матерью его шестерых детей. Товстику предстоит длительное восстановление.

Любовнику Полины Дибровой изготовили специальные ботинки

Предполагаемый ухажер Полины Дибровой Роман Товстик находится на лечение в стационаре. У него пока постельный режим. На связь с общественностью мужчина вышел прямо из больничной палаты.

Лежа в кровати, Роман Товстик рассказал о своем самочувствии. Кадры с его участием опубликовал телеграм-канал 'Немалахов' . Любовник Полины Дибровой чувствует себя великолепно.