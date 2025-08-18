"Шесть недель ему ходить в гипсе": предполагаемого любовника Дибровой покалечила бывшая жена — вывозил вещи из дома

Жена бизнесмена Романа Товстика, с которой он разводится, Елена, напала на него. У мужчины серьезные травмы. Восстанавлиться он будет не один месяц.

Жена Романа Товстика не сдержала эмоций

Роман Товстик уже переехал от жены Елены. Пара готовится к разводу. На днях он появился в их общем доме, чтобы забрать кое-какие вещи.

С собой он пригласил знакомого. Тот помогал Роману. И стал свидетелем безобразной сцены, когда Товстик грузил музыкальную аппаратуру.

"Сначала Лена нападала словесно, а потом накинулась на Рому", — цитирует kp.ru очевидца произошедшего.

В руках у Романа Товстика был тяжелый предмет. Из-за него он едва устоял. Но при этом все равно сильно подвернул ногу.

"Позже выяснилось, что у него перелом ноги в двух местах. Шесть недель ему ходить в гипсе", — добавил свидетель ЧП.

Скандал не утихает

За ситуацией в двух семьях — Дибровых и Товстиков — уже не первую неделю наблюдает вся страна. Но если первые ведут себя корректно, то у Товстиков все происходит достаточно эмоционально. Роман Товстик объявил о разводе с женой, которая родила ему шестерых детей.

Причиной разрыва с женой, по некоторым данным, стали отношения Романа с Полиной Дибровой. Звездная чета пока о разводе объявлять не спешит. Полина появлялась в прямом эфире Дмитрия.

А накануне в личном блоге она поделилась видео. Оно запечатлело, как жена Диброва с сыновьями передает привет мужу и отцу из Ростова. Будет ли развод, еще вопрос.

Между тем интересы Елены Товстик в суде намерена представлять Катя Гордон. Защитником Дмитрия Диброва является Александр Добровинский. Он от комментариев по бракоразводному процессу телеведущего наотрез отказывается.