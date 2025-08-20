Адвокат Добровинский: "Полина Диброва подает на развод"

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский подтвердил информацию о том, что шоумен разводится с 36-летней женой Полиной.

Теперь официально

Представитель телеведущего также уточнил, что супруги не собираются конфликтовать из-за детей и имущества. Взаимных обид у пары якобы нет. Инициатором развода стала жена Диброва. Эту деталь Добровинский подчеркнул отдельно.

"Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно", - приводит Starhit слова Добровинского.

Новая любовь?

Жене шоумена давно приписывают тайную связь с миллиардером Романом Товстиком. Полина является крестной матерью одного из шестерых детей бизнесмена. Тот заблаговременно подал на развод с 40-летней женой Еленой. Это стало для женщины полной неожиданностью. Представлять ее интересы на суде будет Катя Гордон.

Она утверждает, что Елена не получила от бывшего мужа ни копейки. Их двое старших детей якобы живут с Товстиком и его любовницей. В беседе с сайтом Teleprogramma.org Наталья Штурм поделилась мыслями о том, что миллиардер вполне мог купить Полине дом и поселить ее там с детьми.

Тогда Диброва могла бы не судиться с мужем за особняк на Рублевке стоимостью 750 млн рублей. Ведь у нее появилось бы собственное жилье. Для Дмитрия это стало бы также выгодной сделкой. И своеобразным "выкупом" за экс-жену, которая скорее всего уже переехала к Товстику.