Штурм вступилась за жену Диброва: "Полина достойно отстояла 15-летнюю вахту"

Наталья Штурм в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org заявила, что Дмитрий Дибров "выгодно продал свою Полину". Говорят, что история с изменой сыграла шоумену только на руку. Его популярность взлетела, все ему сочувствуют, да еще и гонорары хотят повысить сразу на два млн рублей.

Наталья понимает, что Дмитрию не оставалось ничего другого, как "продать подпорченный товар". Певица имеет виду возможную сделку между Дибровым и Романом Товстиком. Его считают фаворитом жены шоумена. Именно миллиардер первым сообщил о своем разводе. Ходят слухи, что Роман снял коттедж неподалеку от дома Дибровых. там и проходят его тайные встречи с Полиной.

"Допустим, изменил партнер. Ты шоу-бизнесмен, коммерсант. Учитывая все сплетни и факты — порченый товар нужно ликвидировать. Есть покупатель и есть продавец. Если Дмитрий выгодно пристроит бывшую жену, то обновит товар на более свежий и получит еще и калым", — считает Штурм.

Общественность поразило то, что Дибров так мягко отреагировал на измену жены. В ночном прямом эфире жена телеведущего случайно мелькнула в кадре и предложила ему чашечку чая. "Спасибо Полиночка", — обратился тогда к матери своих детей шоумен.

Говорят, Диброва живет на два дома. То с Товстиком, то с мужем. Штурм уверена, что жена телеведущего все годы брака делала все, чтобы тот был с ней счастлив. И заслужила некий "отпуск".