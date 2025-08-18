"Боже мой, я дошел до истины": Отар Кушанашвили выдал правду про женский клуб Полины Дибровой

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Разгромная аналитика от Отара Кушанашвили по поводу жены Дмитрия Диброва.

Отар Кушанашвили продемонстрировал наличие у него недюжинных аналитических способностей. Во время своего шоу 'Каково?!' он высказался о женском клубе Полины Дибровой. И назвал вещи, то есть дам, своими именами.

Какой вывод сделал Отар Кушанашвили о клубе Полины Дибровой

Отар Кушанашвили выдал правду о женском клубе Полины Дибровой. По его мнению дамы, поддерживающие Полину, не могут считаться высоконравственными. Отар докопался таки до истины!

"Если в женском клубе руководит Полина Диброва, значит, женский клуб, не отвернувшись от нее, выказывает ей солидарность. Значит, там тоже (девушки легкого поведения). Все (девушки легкого поведения)! Боже мой, я дошел до истины!" — прокричал в своем шоу 'Каково?!' Отар Кушанашвили.

При этом улыбка не сходила с его уст. Отар как бы давал понять, что иронизирует над ситуацией. Ранее он заявил, что Дмитрий Дибров скоро представит публике новую избранницу.

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Ситуация в семье Дибровых

Скандал с разводом в семье Дибровых не утихает уже несколько недель. При этом Полина и Дмитрий никаких официальных заявлений о расставании пока не сделали. Есть подозрения, что они и не собираются разводиться.

Полина появлялась в прямых эфирах Дмитрия Диброва. А на днях передала привет мужу от сыновей. Вместе с мальчиками она сейчас находится в Ростове.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также