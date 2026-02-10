Богомолов раскритиковал выпускников театральных вузов: "Как они будут работать над ролью?"

Новый ректор Школы-студии МХАТ Константин Богомолов устроил разнос молодым артистам. Под удар попали те, кто только начинает путь в профессии. Богомолов дал понять, что уровень подготовки актеров в театральных вузах сегодня очень и очень низкий.

Что Богомолов сказал о молодых артистах

Фактически Константин Богомолов назвал творческий молодняк недоартистами. Богомолов возмущен низким уровнем образования. Он заявил, что люди, которые хотят блистать на сцене, едва знакомы с классическими произведениями и не стремятся улучшать свои знания.

"Как они будут работать над ролью? Господи, они иногда читают и не понимают слов, которые произносятся в шедеврах Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского — они их реально не знают", — поделился своими наблюдениями над молодыми артистами Богомолов.

По словам режиссера, это не единичный случай, а устойчивая тенденция. Его возмущению нет предела.

Катастрофичные показы выпускников

Константин Богомолов искренне переживает за театральное будущее России. Он этого не скрывает и прямо формулирует свой диагноз. Богомолов на протяжении пятнадцати лет смотрит показы выпускников театральных вузов. По его словам, с каждым годом ситуация выглядит все более катастрофично.

Режиссер подчеркивает, что речь идет именно о выпускниках лучших театральных вузов. Его оценки звучат как приговор целому поколению молодых артистов.

Жесткие меры и фундаментальные знания

Несмотря на мрачные прогнозы, Богомолов находит путь выхода из текущего положения. Режиссер убежден, что способы передачи знаний в высших учебных заведениях нуждаются в существенном ужесточении. Он считает, что следует принудить будущих деятелей театра и кино осваивать базовые знания.

Супруг Ксении Собчак выступает за преобразование системы театрального образования. Он отчетливо видит насущную необходимость в этом и открыто демонстрирует твердую решимость. Судя по всему, режиссер намерен основательно подойти к работе со студентами Школы‑студии МХАТ, руководство которой теперь находится в его руках.

Когда Богомолова назначили ректором Школы-студии МХАТ

Константина Богомолова назначили ректором Школы-студии МХАТ в конце января. На этом посту он заменил ушедшего из жизни Игоря Золотовицкого. Назначение Богомолова спровоцировало скандал в театральном сообществе.

Актер и режиссер Николай Бурляев в интервью Teleprogramma.org заявил, что Богомолов не имеет права заниматься воспитанием молодежи.

На фоне разразившегося скандала в Министерстве культуры уточнили, что Константин Богомолов на позиции ректора Школы-студии МХАТ пробудет до выборов.

