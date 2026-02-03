Немоляева — о назначении Богомолова: не знаю, по какому пути он пойдет

В театральных кругах не утихают обсуждения после назначения Константина Богомолова на пост ректора Школы‑студии МХАТ. Одной из тех, кто поделился своими размышлениями о происходящем с Teleprogramma.org, стала Светлана Владимировна Немоляева. Ее взгляд на ситуацию особенно ценен: она — живое воплощение традиционного представления о театральном искусстве.

Что сказала Немоляева о Богомолове

Светлана Немоляева поделилась своими размышлениями о назначении Константина Богомолова на пост ректора Школы‑студии МХАТ. Актриса призналась, что слабо знакома с творчеством Богомолова. Она не стала торопиться с выводами.

"Я очень плохо знаю творчество Богомолова. Я видела его когда‑то очень давно, когда еще был жив Олег Табаков. Он меня приглашал на свой спектакль‑юбилей, который поставил Константин Богомолов", — поделилась Светлана Немоляева в разговоре с Teleprogramma.org.

Два сценария

Оценивая возможные перспективы, Немоляева обозначила два вероятных сценария развития событий. С одной стороны, по ее мнению, Богомолов может продолжить традиционную линию театра. С другой — как признанный новатор он способен избрать новый вектор.

"Он же был приглашен во МХАТ и что‑то там делал. Может, он пойдет по тому пути, по которому театр шел всегда. Может быть, он, являясь новатором, как его считают, пойдет по другому пути. Кто его знает?" — рассудила Светлана Владимировна.

Немоляева — за традиции

Говоря о собственных эстетических принципах, актриса четко определила свою позицию, как консервативную и традиционную.

"Я человек очень консервативный. Если вы спросите меня, как я воспринимаю искусство, я отвечу, что я традиционный человек", — подчеркнула актриса.

Особое внимание Немоляева уделила значению мхатовских традиций.

"Если вы спросите мои ощущения от МХАТа… Я считаю, что Станиславский и Немирович‑Данченко бесценны. И я бы хотела, чтобы этот театр шел по тому же пути, который был создан Станиславским", — заключила Светлана Немоляева.

Таким образом, в комментарии актрисы прослеживается осторожный подход к переменам: признавая право на новаторство, она выражает надежду на сохранение фундаментальных принципов, заложенных основателями МХАТа.

Ранее актер и режиссер Николай Бурляев в беседе с Teleprogramma.org довольно жестко отреагировал на назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ. Он заявил, что такие новаторы, как Богомолов, не должны заниматься воспитанием актеров.

В Министерстве культуры на фоне скандала с назначением Богомолова поспешили уточнить, что режиссер пробудет ректором Школы-студии МХАТ до выборов.

