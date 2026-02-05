Актриса фильма "Брат" Письмиченко — о Богомолове: пожелала бы своим ученикам другого ректора

Скандал вокруг назначения Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ не утихает уже почти две недели. Театральное сообщество возмущено. Актриса, известная по фильму "Брат", Светлана Письмиченко в беседе с Teleprogramma.org озвучила свою точку зрения.

Что сказала Письмиченко о Богомолове

Светлана Письмиченко мягко дала понять, что не поддерживает назначение Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ. Она согласна с тем, что он, скорее всего, хороший управленец. Но когда речь идет о воспитании, критерии и приоритеты должны быть несколько другими.

"Наверное, Богомолов неплохой менеджер, если он руководит двумя театрами и все успевает. Но речь идет о других вещах — о воспитании, о формировании. Мне кажется, это человек немножко из другого мира, так скажем. Поэтому если бы у меня спросили, за кого я, я бы сказала, что это должен быть кто-то из людей, которые хотя бы учились там. Потому что очень много выпускников... Выпускники моей студии тоже учатся в Школе-студии МХАТ, и конечно, я бы им пожелала другого ректора, честно говоря", — призналась Письмиченко.

Когда был назначен Богомолов

О назначении Богомолова ректором Школы-студии МХАТ стало известно пару недель назад. На этом посту он заменил скончавшегося от рака Игоря Золотовицкого. Решение Министерства культуры спровоцировало скандал в театральном сообществе.

Многие деятели культуры высказались резко против кандидатуры Богомолова. Известный актер и режиссер Николай Бурляев в беседе с Teleprogramma.org заявил, что Богомолов не имеет права заниматься воспитанием молодежи.

На фоне скандала в Министерстве культуры поспешили уточнить, что Богомолов будет руководить Школой-студии МХАТ до проведения выборов ректора.

А вы как считаете, Светлана Письмиченко права, не желая отдавать своих учеников Богомолову? Ответьте в комментариях.