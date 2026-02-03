До проведения выборов: в Министерстве культуры объяснили назначение Богомолова ректором

Кто теперь правит бал в главной театральной альма-матер страны, уже официально сообщили в министерских кабинетах. И имя этого человека знают даже те, кто в театре бывает только по праздникам. Константин Богомолов был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Оказывается, временно.

Что сказали в Минкультуры о Богомолове

Назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ вызвало протест в театральном сообществе. Мхатовцы заявили, что представитель другой театральной школы не может возглавлять это учебное заведение. На шумиху спустя десять дней отреагировали в Министерстве культуры.

В ведомстве дали понять, что Константин Богомолов возглавляет Школу-студию временно. Все будет в соответствии с правилами. В учебном заведении пройдут выборы, во время которых и определится, кто его возглавит.

"Он отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для этой должности. Трудовой договор с ним заключен на период до проведения выборов ректора", — заявили о Богомолове представители Министерства культуры.

Как Богомолов реагировал на критику после своего назначения

Константин Богомолов уже не раз успел высказаться о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ. Критику в свой адрес он назвал "массовым помешательством". Богомолов дал понять, что не пойдет на поводу у тех, кто выступает против него.

О назначении Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ стало известно в январе. На этом посту он заменил ушедшего из жизни Игоря Золотовицкого.

По материалам РБК

