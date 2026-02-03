Не имеет права заниматься воспитанием актеров: Бурляев отреагировал на назначение Богомолова ректором

Известный актер и режиссер Николай Бурляев высказался по поводу назначения Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ. Его позиция недвусмысленна: он считает, что человек, который, по его мнению, искажает классику, не должен заниматься воспитанием будущих актеров главной театральной школы страны.

Главная претензия: "искажение традиций"

В своем комментарии журналистам Teleprogramma.org 79-летний Николай Бурляев сделал акцент на творческом методе Константина Богомолова. По его мнению, режиссер, который известен своими смелыми экспериментами, не имеет права воспитывать новое поколение актеров.

"Это временное недоразумение длится уже не одно десятилетие, вызывая недоумение подавляющего большинства нормальных людей. Я лично не считаю, что человек, который позволял себе в своих постановках искажать традиции русского реалистического театра, русской драматургии, классиков — имеет право заниматься воспитанием актеров", — отметил он.

Для Бурляева, который является одним из столпов консервативного крыла в российском театре и кино, верность традициям и классическому наследию — это основа основ. Поэтому авангардные, а иногда и провокационные трактовки Богомолова произведений Чехова, Достоевского или Гоголя он воспринимает не как новаторство, а как неприемлемое искажение.

Почему конфликт такой острый?

Чтобы понять резкость высказываний Бурляева, нужно знать контекст. Константин Богомолов — фигура в театральном мире скандальная и яркая. Его постановки часто вызывают полярные реакции: одни хвалят за смелость и современный язык, другие — как раз как Бурляев — ругают за неуважение к авторскому замыслу и "порчу" классики.

Назначение такого режиссера, не являющегося выпускником МХАТ ("коренным мхатовцем"), на пост руководителя Школы-студии вызвало бурный протест среди многих выпускников и преподавателей. Они видят в этом угрозу уникальной системе воспитания актеров, которая складывалась десятилетиями при таких мастерах, как Олег Ефремов и Олег Табаков.

Ранее в Министерстве культуры поспешили заявить, что Константин Богомолов назначен руководителем учебного заведения временно, до выборов нового ректора Школы-студии МХАТ.

