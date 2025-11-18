Кравец высказалась о 'побеге' Диброва на Бали после скандала с расстегнутыми брюками: "Хочет остыть"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась о тайном отъезде телеведущего Дмитрия Диброва на Бали. Поездка случилась на фоне пикантного обстоятельства — громкой истории с появлением Диброва на людях в расстегнутых брюках. Связаны ли два этих события?

Что Алена Кравец сказала о 'побеге' Диброва на Бали

Алена Кравец отметила, что поездка Дмитрия Диброва никак не связана со скандалом, в который угодил телеведущий. Она была запланирована заранее. Поскольку Диброву требуется прийти в состояние душевного равновесия после развода с женой Полиной.

"Его отъезд с этим скандалом не связан. Напротив, он подстегнул к нему интерес, выросло число предложений на новогодние корпоративы в качестве ведущего, он поднял гонорар. Его планы — много работать", — высказалась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.

Алена добавила, что устройством своей личной жизни Дибров пока не занимается. Он поставил этот вопрос на паузу. Телеведущий не чувствует себя готовым к новым отношениям.