Кравец высказалась о 'побеге' Диброва на Бали после скандала с расстегнутыми брюками: "Хочет остыть"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась о тайном отъезде телеведущего Дмитрия Диброва на Бали. Поездка случилась на фоне пикантного обстоятельства — громкой истории с появлением Диброва на людях в расстегнутых брюках. Связаны ли два этих события?
Что Алена Кравец сказала о 'побеге' Диброва на Бали
Алена Кравец отметила, что поездка Дмитрия Диброва никак не связана со скандалом, в который угодил телеведущий. Она была запланирована заранее. Поскольку Диброву требуется прийти в состояние душевного равновесия после развода с женой Полиной.
"Его отъезд с этим скандалом не связан. Напротив, он подстегнул к нему интерес, выросло число предложений на новогодние корпоративы в качестве ведущего, он поднял гонорар. Его планы — много работать", — высказалась Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.
Алена добавила, что устройством своей личной жизни Дибров пока не занимается. Он поставил этот вопрос на паузу. Телеведущий не чувствует себя готовым к новым отношениям.
"Про личную жизнь он пока не думает, хочет остыть от этих отношений и разочарования", — добавила Алена Кравец.
Что случилось с Дмитрием Дибровым?
После развода с женой Полиной Дмитрий Дибров угодил в новый скандал. В Сети распространили отрывки из некоего фильма с участием телеведущего. Знаменитость в кадре выглядит, мягко говоря, не комильфо.
Дибров предстал на людях в брюках с расстегнутой ширинкой, вел он себя при этом нестандартно. На видео также фигурировала некая дамочка. Полина Диброва отреагировала на эти кадры, заявив, что она 'в принятии'.
Объяснился за скандал и Дмитрий Дибров. Он дал понять, что не видит ничего экстраординарного в расстегнутых штанах. Шоумен уверен, что практически все мужчины в своей жизни хоть раз слышали в свой адрес фразу 'Эй, застегни там'.
В сентябре Полина и Дмитрий Дибровы развелись после шестнадцати лет брака и рождения троих сыновей. Причиной развода стали отношения Полины с соседом, отцом шестерых детей и крупным бизнесменом Романом Товстиком. Но до сих пор не известно, вместе ли Полина и Роман.
