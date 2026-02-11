"Ой, как жалко": Проклова отреагировала на отказ Богомолова от ректорства

Известная актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала последние новости о режиссере Константине Богомолове. Проклова рассказала, как относится к его решению не возглавлять Школу-студию МХАТ. Елена Игоревна и сожалеет о нем, и считает правильным.
Что сказала Проклова о Богомолове
Елена Проклова новость о том, что Константин Богомолов отказался от ректорства, узнала от журналистов Teleprogramma.org. Актриса отреагировала на это довольно эмоционально. Она призналась, что сожалеет о таком решении режиссера.
"Отказался? — переспросила Елена Игоревна. — Ой, как жалко. Мне интересен этот человек. Это, безусловно, творческая личность. И зная МХАТ изнутри, мне кажется, он многое мог бы сделать. Он креативен, интересен".
Проклова считает, что Богомолов отказался от кресла ректора Школы-студии МХАТ на волне поднявшегося хейта. Против ректорства Богомолова восстало и актерское сообщество, и любители театров.
"Я думаю, он уходит от всей этой травли, обсуждения. И правильно делает. Я смотрела интервью с ним. И мне очень понравилось все, что он говорил, что он хочет сделать, что ждет от студентов. Мне кажется, это все абсолютно правомочно и интересно", — добавила Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org.
Константин Богомолов. Фото: Юлия Пыхалова / КП
Когда Богомолов отказался от ректорства
Константин Богомолов 11 февраля в своих соцсетях оповестил всех о своем решении отказаться от кресла ректора Школы-студии МХАТ. Он сообщил, что попросил Министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности главы этого учебного заведения.
Богомолов был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ в конце января. На этом посту он должен был заменить покойного Игоря Золотовицкого. Но на фоне разразившегося скандала Богомолов сделал самоотвод.
В окружении Богомолова заявили, что он отказался от ректорства из-за невозможности совмещать три работы сразу. Константин Юрьевич еще и является руководителем двух московских театров.
