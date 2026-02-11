"Ой, как жалко": Проклова отреагировала на отказ Богомолова от ректорства

Известная актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала последние новости о режиссере Константине Богомолове. Проклова рассказала, как относится к его решению не возглавлять Школу-студию МХАТ. Елена Игоревна и сожалеет о нем, и считает правильным.

Что сказала Проклова о Богомолове

Елена Проклова новость о том, что Константин Богомолов отказался от ректорства, узнала от журналистов Teleprogramma.org. Актриса отреагировала на это довольно эмоционально. Она призналась, что сожалеет о таком решении режиссера.

"Отказался? — переспросила Елена Игоревна. — Ой, как жалко. Мне интересен этот человек. Это, безусловно, творческая личность. И зная МХАТ изнутри, мне кажется, он многое мог бы сделать. Он креативен, интересен".

Проклова считает, что Богомолов отказался от кресла ректора Школы-студии МХАТ на волне поднявшегося хейта. Против ректорства Богомолова восстало и актерское сообщество, и любители театров.