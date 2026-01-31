Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором: "Массовое помешательство"

Против кандидатуры Константина Богомолова на пост нового ректора Школы-студии МХАТ выступили представители нескольких поколений мхатовцев. Они объединились и написали обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с требованием снять Константина Юрьевича с должности. Режиссер открыто и жестко отреагировал на скандал вокруг его имени.

Богомолов и его мнение по поводу протеста

Константин Богомолов заявил, что ему чужд сам принцип массовых обращений и совместных протестов. Режиссер подчеркнул, что его позиция не против людей как таковых. Он говорит о форме выражения несогласия и о том, что для него ценнее личный голос, чем общий хор.

"Я терпеть не могу коллективные иски, хоровое пение и прочее-прочее. Коллективные письма я не подписываю, в толпе стараюсь не ходить. По молодости кажется, что это круто, энергия. А со временем понимаешь, что совсем не круто", — высказался театральный деятель.

Богомолов подчеркнул, что уважает тех, кто имеет свою точку зрения и готов отстаивать ее вопреки общественному мнению. Именно такой позиции придерживается сам режиссер. Он прямо заявляет, что не видит ничего страшного в том, чтобы идти против моды, трендов и общего одобрения.

По его словам, режиссер не должен подстраиваться под ожидания публики и коллектива. Для него диалог — это не уступка, а способ сделать свою точку зрения еще точнее и жестче.

"Если тебе что-то не кажется верным, но это массовое помешательство, нет ничего страшного сказать "нет". Режиссер должен иметь свое мнение, убеждать и переубеждать, а не прогибаться под вкусы зала, артистов, худруков", — поделился мнением Богомолов.

Сцена без поп-звезд и "дешевых вещей"

В качестве примера Константин Богомолов привел свои театральные постановки. Режиссер подчеркнул, что ему удается привлекать зрителей даже на постановки, где нет особо звездных имен. По словам Богомолова, он сознательно отказывается от громких гастрольных ходов ради кассы.

"Я бы мог притащить на сцену поп-звезду. У меня есть какие-то талантливые певцы, которые говорят: "Я хочу поиграть в театре". Этого не будет. Даже если это повысит стоимость билетов. Мне не для этого доверили руководить театром, чтобы я занимался дешевыми вещами. Я всегда собирал залы. Так было с того момента, как я пришел к Табакову: играли там известные артисты или неизвестные", — заключил Константин Юрьевич.

Когда Богомолова назначили на должность ректора

О назначении Константина Богомолова ректором стало известно 23 января. На посту руководителя Школы-студии МХАТ он заменил покойного Игоря Золотовицкого. И вот уже больше недели театральное сообщество и любители театра негодует по поводу решения министра культуры Ольги Любимовой.

Так, актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org назвала постановки Константина Богомолова "бездарной самодеятельностью". Но есть и те, кто поддерживает режиссера. В защиту Богомолова высказались Софья Эрнст и Валерия Гай Германика.

По материалам "Москва 24"

