Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ: что за этим стоит

Режиссер Константин Богомолов принял важное решение. Он добровольно отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующее заявление он уже подал на имя Министра культуры Ольги Любимовой.

Богомолов не будет ректором Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов в личном блоге сообщил, что принял решение не возглавлять Школу-студию МХАТ. Он попросил Ольгу Любимову освободить его от обязанности ректора. Учебному заведению и его будущему руководителю он пожелал успехов.

"Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов.

Почему Константин Юрьевич принял такое решение и что за ним стоит, можно только догадываться. Не исключено, что на него повлиял скандал, разразившийся после назначения Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Когда Богомолов был назначен ректором

О том, что Константин Богомолов будет временно исполнять обязанности ректора Школы‑студии МХАТ, стало известно в последних числах января. Это произошло спустя девять дней после того, как не стало Игоря Золотовицкого, который долгие годы руководил этим учебным заведением.

Кандидатура Богомолова на данную должность вызвала резкое недовольство почти всего театрального сообщества. В особенности возмущались выпускники и сотрудники МХАТ различных поколений. Они составили совместное обращение к Ольге Любимовой, в котором просили отозвать решение о назначении Богомолова руководителем их родной альма‑матер.

Актер и режиссер Николай Бурляев в интервью Teleprogramma.org заявил, что Богомолов не имеет права заниматься воспитанием молодежи.

Сам же Константин Богомолов критику в свой адрес на фоне назначения его ректором назвал массовым помешательством.

