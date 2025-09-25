Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись. Теперь они перестали быть мужем и женой на законных основаниях. Это союз просуществовал шестнадцать лет.

Когда развелись Дмитрий и Полина Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 25 сентября. Как сообщает Starhit , судебное заседание состоялось в суде Одинцовского района Московской области. На нем присутствовали адвокаты обеих сторон.

Пара разводилась мирно. Дмитрий и Полина Дибровы сумели договориться о воспитании и содержании трех своих сыновей. Мальчики остались жить с мамой, но отец принимает активное участие в их жизни.

Как все начиналось

О том, что Полина и Дмитрий Дибровы готовятся развестись, стало известно минувшим летом. Полина сама спровоцировала слухи о расставании. Она перестала размещать фото и видео с участием мужа в личном блоге.

Не появился Дмитрий Дибров и на вечеринке по случаю дня рождения Полины. От комментариев по поводу развода Дибровы долго отказывались. Лишь некоторое время назад Полина начала рассказывать правду о разрыве с мужем.

Диброва дала интервью Андрею Малахову. Во время беседы Полина расплакалась. Она очень переживает, что такое событие случилось в ее жизни.

Полина Диброва ушла от мужа к соседу, бизнесмену Роману Товстику. Об отношениях с ним она сама честно и откровенно призналась мужу. По словам Полины, он в тот момент решил, что она сошла с ума.

Какие условия выдвинул Полине Дибров

Дмитрий Дибров выдвинул красавице-жене два условия. Она сама должна подать на развод. И разговор о расставании с сыновьями она тоже должна взять на себя.

Полина справилась с задачами. Позже она рассказала, как на развод родителей отреагировал старший сын. Саша повел себя мудро.

Справка

Полина и Дмитрий Дибровы поженились в 2009 году. Полина стала четвертой по счету женой знаменитости. У пары трое детей. Телеведущий был старше жены на тридцать лет.