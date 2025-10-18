Беременная Агата Муцениеце выбрала роддом: "Почему-то сразу нервничаю"

Известная актриса Агата Муцениеце поделилась важной новостью в личном блоге. Звезда определилась с клиникой, где на свет появится ее третий ребенок. Агата призналась, что очень нервничает.

Какой роддом выбрала Агата Муцениеце?

Агата Муцениеце рассказала, что ее малыш появится на свет в подмосковном госпитале 'Лапино'. Звезда не только определилась с клиникой, но и увидела палату, где будет рожать. Агата призналась, что ей очень нервно перед родами.

"Я выбрала роддом, и сейчас я иду смотреть родильный бокс, то есть сюда я приеду, когда начну рожать. Почему-то сразу нервничаю, ну ладно, все будет супер", — успокоила сама себя Агата Муцениеце.

Рожать Агата будет в комфортных условиях. Рядом с родильной палатой оборудовано помещение для папочек. Решившиеся присутствовать на родах мужчины здесь могут перевести дух и прийти в себя.

"Папа может посидеть, полежать, попить кофе и понервничать", — отметила Агата Муцениеце.

От кого ждет ребенка Агата Муцениеце?

Ребенка Агата Муцениеце ждет от своего второго мужа, музыканта Петра Дранги. У пары будет дочка. Она станет третьим ребенком для Агаты и первенцем для Петра.

У Агаты Муцениеце есть сын и дочка от брака с актером Павлом Прилучным. Минувшим летом Агата вышла замуж во второй раз. На свадьбе актриса была глубоко беременной.

Ее малышка появится на свет уже в ближайшие дни. Не так давно Агата Муцениеце рассказывала, сколько килограммов прибавила за свою третью беременность. Она призналась, что прибавила 12 килограммов.

Беременность Агата переносит довольно легко. Актриса на позднем сроке даже танцевала на сцене кабаре. На публике Муцениеце предстала в роскошном черном платье. Выглядела она великолепно.

