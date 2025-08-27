Кравец — о Муцениеце: "Выбирая дату свадьбы, хотела насолить бывшему"

Блогер с Рублевки Алена Кравец прокомментировала странный поступок Агаты Муцениеце. Та выбрала для свадьбы с 41-летним аккордеонистом Петром Дрангой ту же дату, что и Павел Прилучный с Зепюр Брутян, но три года назад. Молодожены расписались в годовщину свадьбы звезды сериала "Мажор".

Муцениеце выбрала дату для свадьбы не случайно

Алена считает, что Муцениеце таким образом хотела преподать бывшему мужу урок. И, естественно, задеть чувства Зепюр Брутян. Не исключает Кравец и того, что Агата продолжает следить за жизнью бывшего мужа. Как он, впрочем, следит за ней.

Это объясняет красивый жест Павла, когда он устроил для Зепюр свидание на вертолете. Поклонники решили, что таким способом Прилучный решил "утешить" расстроенную Брутян, у которой "увели" памятную дату свадьбы.

"Мне кажется, что они до сих пор в душе любят друг друга. Отсюда обоюдное желание насолить, сделать больнее. И пока это выглядит как игра: "Ах, ты так? Тогда я сделаю следующий ход!" Слово карточный турнир. Агата и Павел, хотя и в разводе, но продолжают следить друг за другом. Делают они это через "левые" анонимные аккаунты в соцсетях, новости или бывших общих знакомых", — считает Кравец.

Муцениеце хотела посмеяться над Прилучным

Агата устроила тайную свадьбу в императорском яхт-клубе за 6 млн рублей. Их торжество с Дрангой вышло дороже, чем праздник Прилучного и Брутян. Кольца для жениха и невесты вынес сын актрисы Тимофей. Сама Агата появилась на церемонии в белоснежном атласном платье-комбинации и с косынкой вместо фаты.

"Агата на самом деле хитрая и себе на уме. Поэтому, конечно, выбирая дату свадьбы, хотела насолить бывшему, посмеяться над ним. Что же касается вертолета, то, скорее, это было сделано ради шумихи и общественного резонанса. Ну и чтобы Агата увидела, мол, какого мужика потеряла! Теперь катает он на вертолете другую", — заверила блогер.

Кстати, на помолвку Агата получила от Дранги кольцо с бриллиантом за 5 млн рублей. Теперь на безымянном пальчике актрисы красуется и обручальное колечко, которое она показала поклонникам.