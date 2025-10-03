Муцениеце созналась, сколько килограммов прибавила за беременность: "Хотелось всего: пасты, тортов, конфет, печенек"

Актриса Агата Муцениеце при всех встала на весы. В телеграм-канале она озвучила прибавку в весе за время беременности. Агата призналась, что это еще не предел.

На сколько килограммов поправилась беременная Агата Муцениеце?

Агата Муцениеце в телеграм-канале поделилась видео. В кадре она запечатлела, как встает на весы. Они показали 68 кг 400 граммов.

Агата рассказала, что за беременность набрала 12 килограммов. Ведь до нее она весила 56 килограммов. Муцениеце дала понять, что может прибавить в весе еще.

Активный набор килограммов идет именно на финальной стадии ожидании малыша. А именно на ней сейчас и находится Агата Муцениеце. По словам будущей мамы, она ни в чем себе не отказывала во втором триместре.

"Самый большой жор пришелся пока на второй триместр. Хотелось всего: пасты, тортов, конфет, печенек. В первом триместре как не в себя я ела мясо!" — поделилась Агата Муцениеце.

Агата пообещала, что и дальше будет мести все подряд. Ограничивать себя в еде она не планирует. Правда, актриса посетовала, что ее желудок сейчас довольно сильно сжат.

"Желудок так сдавлен, что теперь просто не лезет много еды. Или, если залезет, то будет непременно изжога", — пожаловалась Агата.

От кого ждет ребенка Агата Муцениеце

Агата Муцениеце ждет ребенка от своего второго мужа, музыканта Петра Дранги. Пара сыграла свадьбу в конце августа. Агата взяла фамилию мужа и уже поменяла документы в МФЦ.

Ребенок Агаты и Петра появится на свет, предположительно, в конце октября. Пара рассказывала, что ждет дочку. Для Муцениеце будущая малышка станет третьим ребенком, а для Дранги — первенцем.

Как Агата Муцениеце чувствует себя во время беременности?

В целом, беременность у Агаты Муцениеце протекает прекрасно. Она ведет активную жизнь и ни на что не жалуется. Разве что у Агаты нет сил ходить в спортзал, но это нормально в ее положении.

"На спорт у меня сил нет, хотя честно пыталась заниматься первые месяцы, с разрешения врача даже бегала", — рассказала Агата Муцениеце в телеграм-канале.

Но беременность Агаты не помешала ей выйти на сцену кабаре. На днях она с большим животом зажигала на сцене в роскошном черном платье. Выглядела Муцениеце превосходно.

А вы как считаете, заметно ли, что Агата Муцениеце набрала 12 килограммов за беременность? Сможет ли она быстро их сбросить после родов? Ответьте в комментариях.