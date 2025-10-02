Беременная Муцениеце меняет документы после свадьбы: "Я теперь Дранга"

Актриса Агата Муцениеце занята в эти дни сменой документов. Звезда рассказала, что для этого лично посетила МФЦ в своем районе. С чем связана ее суета перед родами?

Какую фамилию теперь носит Муцениеце?

Агата Муцениеце в августе вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Она взяла его фамилию. В личном блоге Агата сразу сменила ее, а теперь получила на руки и документы, свидетельствующие о том, что она стала Дранга.

"Потому что я теперь Дранга!" — объяснила свой визит в МФЦ Агата.

Но для поклонников она все равно останется Муцениеце. Так привычнее. А вот по документам актриса теперь Агата Дранга.

Когда Агата Муцениеце родит третьего ребенка?

Агата Муцениеце явно торопилась поменять документы. Ведь ей совсем скоро рожать. Агата ждет третьего ребенка.

Кроха появится на свет, предположительно, уже в октябре. Муцениеце официально объявила о беременности в конце июня. Тогда уже это обстоятельство было таким очевидным, что скрывать уже не было никакого смысла.

Через какое-то время после этого Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили гендерпати. Пара радостно сообщила, что у них будет дочка. Для Петра Дранги будущая малышка станет первенцем.

Как Агата Муцениеце чувствует себя во время беременности?

Агата Муцениеце во время беременности чувствует себя превосходно. Она до последнего снималась в кино. На большом сроке блистала на собственной свадьбе.

А на днях еще и вышла на сцену кабаре. Муцениеце приняла участие в юбилейной постановке театра. И на публике держалась весьма раскованно, несмотря на большой живот.

