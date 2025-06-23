Агата Муцениеце сообщила о беременности

Актриса Агата Муцениеце подтвердила третью беременность. В личном блоге звезда разместила несколько снимков. Кадры были сделаны во время фотосессии. Агага предстала в обтягивающем платье. Наряд демонстрировал подросший животик будущей мамы.
На фото Агата Муцениеце запечатлена с женихом Петром Дрангой и дочкой Мией. Петр обнимает Агату. Но ни на одном из фото не гладит ее по животику. Петр не демонстрирует своих эмоций по поводу беременности своей возлюбленной.
Зато будущему младшему братику или сестренке очень радуется дочь Агаты Мия. Девочка на всех снимках выглядит счастливой. На одном из фото она нежно прильнула к мамину животику.
Teleprogramma.org еще в начале июня сообщила о беременности Муцениеце. Актриса предстала на Забайкальском кинофестивале в облегающем белом платье. Наряд подчеркнул округлившийся животик знаменитости.
Беременная Агата Муцениеце (на фото слева) на кинофестивале. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Для Агаты Муцениеце будущий малыш станет третьим ребенком по счету. У нее есть двое старших детей от бывшего мужа Павла Прилучного.
41-летний Петр Дранга отцом станет впервые. В мае музыкант сделал предложение Агате Муцениеце. Летом должна состояться свадьба пары. Будущие родители намерены еще и обвенчаться.
У Агаты Муцениеце сейчас и счастливый, и одновременно очень сложный период в жизни. Она судится с Павлом Прилучным по поводу сына Тимофея. В суде решается вопрос о месте жительства мальчика — в семье мамы или папы.
На днях адвокат Прилучного сообщила о решение добиваться уголовного преследования Муцениеце. Повод — заявления Агаты о том, что Павел поднимал на нее руку. Муцениеце хотят привлечь за клевету.
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