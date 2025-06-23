Агата Муцениеце сообщила о беременности

Актриса Агата Муцениеце подтвердила третью беременность. В личном блоге звезда разместила несколько снимков. Кадры были сделаны во время фотосессии. Агага предстала в обтягивающем платье. Наряд демонстрировал подросший животик будущей мамы.

На фото Агата Муцениеце запечатлена с женихом Петром Дрангой и дочкой Мией. Петр обнимает Агату. Но ни на одном из фото не гладит ее по животику. Петр не демонстрирует своих эмоций по поводу беременности своей возлюбленной.

Зато будущему младшему братику или сестренке очень радуется дочь Агаты Мия. Девочка на всех снимках выглядит счастливой. На одном из фото она нежно прильнула к мамину животику.

Teleprogramma.org еще в начале июня сообщила о беременности Муцениеце. Актриса предстала на Забайкальском кинофестивале в облегающем белом платье. Наряд подчеркнул округлившийся животик знаменитости.