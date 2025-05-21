Вместе не живут, хотят венчаться: друзья Агаты Муцениеце и Петра Дранги раскрыли планы пары

Стали известны некоторые подробности предстоящего замужества актрисы Агаты Муцениеце. Как выяснилось, она и ее жених Петр Дранга не живут вместе, а помимо росписи в ЗАГСе пара еще и планирует обвенчаться в церкви.

"В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей", — поделились с kp.ru друзья Агаты Муцениеце.

Что касается финансовой стороны вопроса, то жених у Агаты Муцениеце вполне состоятельный. Петр Дранга много работает, за конферанс одного праздника он получает миллион рублей.

Дранга и Муцениеце познакомились в октябре прошлого года в компании друзей, а предложение руки и сердца Петр Дранга сделал Агате Муцениеце еще в конце февраля. Просто она не сразу ему ответила.

Друзья рассказали, что Петр Дранга легко нашел общий язык с дочкой Агаты от брака с Павлом Прилучным. Мия в полном восторге от своего будущего отчима.