Адвокат Даниелова раскрыла детали битвы Прилучного и Муцениеце за сына: «Мама живет своей жизнью»
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press
Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова опровергла, что актер нанял сыну охрану и сменил номер телефона.
Вся страна с придыханием следит, как бывшие супруги, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце пытаются в суде доказать. где лучше жить их сыну Тимофею, — с мамой или с папой.
В эту пятницу защита Агаты Муцениеце заявила, что Павел Прилучный пытается всячески оградить сына Тимофея, живущего с ним от общения с матерью. Сообщалось, что актер нанял Тимофею охрану и сменил номер телефона.
Адвокат Павла Прилучного в ответ заявила, что все это не соответствует действительности. Так, Тимофей даже случайно встретился с мамой в магазине. А о том, что Агата Муцениеце знает номер телефона сына, свидетельствуют переписки в мессенджерах. Тимофей сам писал маме.О
«Мама живет своей жизнью. Есть доказательства переписки Тимофея с мамой, что говорит о том, что телефон ребенка не был заблокирован», — отметила адвокат Оксана Даниелова в беседе с MK.RU.
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем. Фото: Global Look Press
Адвокат Оксана Даниелова озвучила и еще одну важную деталь. По ее словам, Тимофей Прилучный еще в октябре на заседании суда озвучил, с кем из родителей хотел бы жить. Но Агата Муцениеце не хотела бы обнародовать эту информацию.
«Он был 2 октября, и суду свое мнение озвучил по поводу того, с кем хотел бы жить. Но его мама не хочет это обнародовать из-за определенных репутационных моментов», — добавила адвокат Прилучного.
Адвокат Павла Прилучного настаивает на том, чтобы сделать процесс открытым для СМИ. По ее словам, только так можно сформировать правильное впечатление у общественности о том, что происходит между Муцениеце и Прилучным на самом деле.
Следующее судебное заседание состоится 24 апреля. И пока не ясно, в каком формате — открытом или закрытом — оно пройдет