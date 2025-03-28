Адвокат Даниелова раскрыла детали битвы Прилучного и Муцениеце за сына: «Мама живет своей жизнью»

Вся страна с придыханием следит, как бывшие супруги, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце пытаются в суде доказать. где лучше жить их сыну Тимофею, — с мамой или с папой.

В эту пятницу защита Агаты Муцениеце заявила, что Павел Прилучный пытается всячески оградить сына Тимофея, живущего с ним от общения с матерью. Сообщалось, что актер нанял Тимофею охрану и сменил номер телефона.

Адвокат Павла Прилучного в ответ заявила, что все это не соответствует действительности. Так, Тимофей даже случайно встретился с мамой в магазине. А о том, что Агата Муцениеце знает номер телефона сына, свидетельствуют переписки в мессенджерах. Тимофей сам писал маме.О