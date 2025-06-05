Беременна? Муцениеце не скрыла округлившийся животик в белом платье по фигуре

Как скоро актриса сделает признание о беременности, непонятно. Обычно она ведет себя откровенно и открыто со своими поклонниками.

В эти дни Агата готовится к новому этапу в своей жизни. В самом начале мая она призналась, что получила предложение руки и сердца от своего избранника Петра Дранги.

Известно, что пара планирует не только зарегистрировать свой союз в ЗАГСе, но и обвенчаться.

Для Агаты этот брак будет вторым. Ранее она была замужем за Павлом Прилучным. В 2020 году Прилучный и Муцениеце развелись. У пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.