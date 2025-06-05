Беременна? Муцениеце не скрыла округлившийся животик в белом платье по фигуре

Агата Муцениеце готовится выйти замуж за Петра Дрангу. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем платье, засветив подросший животик.

Агата Муцениеце спровоцировала разговоры о своей третьей беременности. Актриса появилась на кинофестивале в Чите. На красной дорожке звезда блистала в белом платье по фигуре. Наряд Агаты был с открытыми плечами и с отделкой из страусиных перьев. Образ привлек особое внимание поклонников.

Платье плотно облегало стройную фигуру Агаты Муцениеце. И настойчиво подчеркивало один весьма пикантный нюанс — округлившийся животик актрисы.

Именно так выглядит фигура женщины на ранней стадии беременности.

Агате Муцениеце не удалось спрятать настойчиво выпирающий животик будущей мамы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Как скоро актриса сделает признание о беременности, непонятно. Обычно она ведет себя откровенно и открыто со своими поклонниками.

В эти дни Агата готовится к новому этапу в своей жизни. В самом начале мая она призналась, что получила предложение руки и сердца от своего избранника Петра Дранги.

Известно, что пара планирует не только зарегистрировать свой союз в ЗАГСе, но и обвенчаться.

Для Агаты этот брак будет вторым. Ранее она была замужем за Павлом Прилучным. В 2020 году Прилучный и Муцениеце развелись. У пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

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