Беременна? Муцениеце не скрыла округлившийся животик в белом платье по фигуре

Агата Муцениеце спровоцировала разговоры о своей третьей беременности. Актриса появилась на кинофестивале в Чите. На красной дорожке звезда блистала в белом платье по фигуре. Наряд Агаты был с открытыми плечами и с отделкой из страусиных перьев. Образ привлек особое внимание поклонников.
Платье плотно облегало стройную фигуру Агаты Муцениеце. И настойчиво подчеркивало один весьма пикантный нюанс — округлившийся животик актрисы.
Именно так выглядит фигура женщины на ранней стадии беременности.
Агате Муцениеце не удалось спрятать настойчиво выпирающий животик будущей мамы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Как скоро актриса сделает признание о беременности, непонятно. Обычно она ведет себя откровенно и открыто со своими поклонниками.
В эти дни Агата готовится к новому этапу в своей жизни. В самом начале мая она призналась, что получила предложение руки и сердца от своего избранника Петра Дранги.
Известно, что пара планирует не только зарегистрировать свой союз в ЗАГСе, но и обвенчаться.
Для Агаты этот брак будет вторым. Ранее она была замужем за Павлом Прилучным. В 2020 году Прилучный и Муцениеце развелись. У пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.
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